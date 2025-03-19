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لبنان
شحادة زار "تجمّع رجال وسيدات الأعمال": التحوّل الرقمي أداة لتنمية الاقتصاد
Lebanon 24
19-03-2025
|
04:44
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زار وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة تجمّع "رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين" (RDCL) في مقرّه
الرئيسي
.
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وبحسب بيان ، فقد عرض التجمع أولويات القطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال في
لبنان
والتحديات الاقتصادية الراهنة، ومشروع Aspire، الذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال خطط عملية ومستدامة تشمل مجالات مختلفة، مثل مكننة القطاع العام، وقطاعات الصحة، والضمان الاجتماعي، والصناعة، والسياحة، والأمن الغذائي، والنضام المالي وغيرها".
ولفت
البيان
الى ان "اللقاء تناول سبل العمل المشترك بين التجمّع والوزارة في مجالي التكنولوجيا والتحوّل الرقمي، حيث أكّد التجمّع استعداده لمواكبة مشاريع
الوزارة
ودعمها في هذا القطاع، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات الإدارية. وفي هذا الإطار، أشار التجمّع إلى أنّ القطاع الخاص الشرعي في
لبنان
، على الرغم من حجم التحديات، يبقى العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مؤكّدًا ضرورة المباشرة بالإصلاحات الضرورية، وتطوير بنية تحتية رقمية متينة لمحاربة القطاعات غير الشرعية والتهرّب الضريبي، وتسهيل عمليات الاستثمار، واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم".
من جهته، شدّد شحادة على "أهمية التحوّل الرقمي كأداة أساسية لتنمية الاقتصاد اللبناني"، واشار إلى أنّ "الوزارة تعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تتضمّن تبسيط الإجراءات الحكومية، تفعيل التوقيع الرقمي، تطوير منصة هوية رقمية موحّدة وتحسين الخدمات العامة بالإضافة إلى وضع الأطر القانونية لحماية البيانات، والأمن السيبراني".
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