Advertisement

لبنان

شحادة زار "تجمّع رجال وسيدات الأعمال": التحوّل الرقمي أداة لتنمية الاقتصاد

Lebanon 24
19-03-2025 | 04:44
A-
A+
Doc-P-1335445-638779779338615175.png
Doc-P-1335445-638779779338615175.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة تجمّع "رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين" (RDCL) في مقرّه الرئيسي.
Advertisement

وبحسب بيان ، فقد عرض التجمع أولويات القطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال في لبنان والتحديات الاقتصادية الراهنة، ومشروع Aspire، الذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال خطط عملية ومستدامة تشمل مجالات مختلفة، مثل مكننة القطاع العام، وقطاعات الصحة، والضمان الاجتماعي، والصناعة، والسياحة، والأمن الغذائي، والنضام المالي وغيرها".

ولفت البيان الى ان "اللقاء تناول سبل العمل المشترك بين التجمّع والوزارة في مجالي التكنولوجيا والتحوّل الرقمي، حيث أكّد التجمّع استعداده لمواكبة مشاريع الوزارة ودعمها في هذا القطاع، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات الإدارية. وفي هذا الإطار، أشار التجمّع إلى أنّ القطاع الخاص الشرعي في لبنان، على الرغم من حجم التحديات، يبقى العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مؤكّدًا ضرورة المباشرة بالإصلاحات الضرورية، وتطوير بنية تحتية رقمية متينة لمحاربة القطاعات غير الشرعية والتهرّب الضريبي، وتسهيل عمليات الاستثمار، واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم".

من جهته، شدّد شحادة على "أهمية التحوّل الرقمي كأداة أساسية لتنمية الاقتصاد اللبناني"، واشار إلى أنّ "الوزارة تعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تتضمّن تبسيط الإجراءات الحكومية، تفعيل التوقيع الرقمي، تطوير منصة هوية رقمية موحّدة وتحسين الخدمات العامة بالإضافة إلى وضع الأطر القانونية لحماية البيانات، والأمن السيبراني".
مواضيع ذات صلة
وفد من تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين زار وزير العمل محمّد حيدر
lebanon 24
19/03/2025 12:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة بحث مع وفد البنك الدولي في دعم التحول الرقمي في لبنان
lebanon 24
19/03/2025 12:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس رجال الأعمال اللبناني - الكويتي بحث مع سكاف في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية
lebanon 24
19/03/2025 12:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مكي يتسلّم وزارة التنمية الإدارية: أولوياتنا الإصلاح والتحول الرقمي
lebanon 24
19/03/2025 12:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2025-03-19
06:24 | 2025-03-19
06:16 | 2025-03-19
06:08 | 2025-03-19
06:04 | 2025-03-19
06:00 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24