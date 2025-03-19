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لبنان

بدء العمل بالتوقيت الصيفي.. مذكرة تحدد التاريخ

Lebanon 24
19-03-2025 | 05:02
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ذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في مذكرة بموجب تقديم الساعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف 29-30 آذار 2025 تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي. 
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