Advertisement

لبنان

ضمن إطار مراقبة الحدود وضبطها.. الجيش يُغلق معابر غير شرعية في منطقتي القصر والقاع (صور)

Lebanon 24
19-03-2025 | 05:17
A-
A+
Doc-P-1335456-638779800783807295.jpeg
Doc-P-1335456-638779800783807295.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت قيادة الجيش انه ضمن إطار مراقبة الحدود وضبطها في ظل الأوضاع الراهنة، والعمل على منع أعمال التسلل والتهريب، أغلقت وحدة من الجيش المعابر غير الشرعية: المطلبة في منطقة القصر – الهرمل، والفتحة والمعراوية وشحيط الحجيري في منطقة مشاريع القاع - بعلبك.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إدارة أمن الحدود السورية للعربية: نعمل على ضبط معابر غير شرعية مع لبنان
lebanon 24
19/03/2025 12:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يتحرك عند معابر غير شرعية.. وبيان يوضح التفاصيل
lebanon 24
19/03/2025 12:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد عمليات الجيش السوري على الحدود مع لبنان للعربية: ننسق مع الجيش اللبناني لضبط الحدود
lebanon 24
19/03/2025 12:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش وعبر الصليب الأحمر اللبناني سلم السلطات السورية عند معبر جوسي القاع جثث المقاتلين الثلاث الذين وجدوا قرب بلدة القصر بعد ظهر اليوم (العربية)
lebanon 24
19/03/2025 12:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:08 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:04 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:24 | 2025-03-19
06:16 | 2025-03-19
06:08 | 2025-03-19
06:04 | 2025-03-19
06:00 | 2025-03-19
05:47 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24