ضمن إطار مراقبة الحدود وضبطها.. الجيش يُغلق معابر غير شرعية في منطقتي القصر والقاع (صور)

أعلنت قيادة الجيش انه ضمن إطار مراقبة الحدود وضبطها في ظل الأوضاع الراهنة، والعمل على منع أعمال التسلل والتهريب، أغلقت وحدة من الجيش المعابر غير الشرعية: المطلبة في منطقة – الهرمل، والفتحة والمعراوية وشحيط الحجيري في منطقة مشاريع القاع - .

ضمن إطار مراقبة الحدود وضبطها في ظل الأوضاع الراهنة، والعمل على منع أعمال التسلل والتهريب، أغلقت وحدة من الجيش المعابر غير الشرعية: المطلبة في منطقة – الهرمل، والفتحة والمعراوية وشحيط الحجيري في منطقة مشاريع القاع - .#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy… pic.twitter.com/nLYVf8lOUo — (@LebarmyOfficial) March 19, 2025 Advertisement