القاضي حاتم ماضي في ذمة الله

غيب اليوم مدعي عام التمييز السابق حاتم ماضي، بعد مسيرة حافلة في مجال .وتُقام لراحة نفسه عصر اليوم في الخاشقجي، ويوارى الثرى في جبانة .

سيرته الذاتية:

وُلد ماضي في 10 حزيران 1945، وتقلد العديد من المناصب القضائية الرفيعة التي تركت بصمة واضحة في النظام القضائي اللبناني.من أبرز المناصب التي تولاها ماضي، رئاسة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ورئاسة هيئة محكمة التمييز بالإنابة، إلى جانب رئاسته الهيئة المستقلة المنوطة بالتثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات.كما شغل منصب قاضي التحقيق الأول في بيروت من العام 2001 إلى 2005، حيث برز بشكل خاص في التحقيقات المتعلقة بقضية إفلاس بنك المدينة التي كانت أحد أبرز القضايا المالية في تلك الفترة.