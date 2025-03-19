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لبنان

القاضي حاتم ماضي في ذمة الله

Lebanon 24
19-03-2025 | 05:21
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غيب الموت اليوم مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي،  بعد مسيرة حافلة في مجال القضاء.
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وتُقام الصلاة لراحة نفسه عصر اليوم في مسجد الخاشقجي، ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.
 
سيرته الذاتية:
وُلد القاضي ماضي في 10 حزيران 1945، وتقلد العديد من المناصب القضائية الرفيعة التي تركت بصمة واضحة في النظام القضائي اللبناني.

من أبرز المناصب التي تولاها القاضي ماضي، رئاسة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ورئاسة هيئة محكمة التمييز بالإنابة، إلى جانب رئاسته الهيئة المستقلة المنوطة بالتثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات.

كما شغل منصب قاضي التحقيق الأول في بيروت من العام 2001 إلى 2005، حيث برز بشكل خاص في التحقيقات المتعلقة بقضية إفلاس بنك المدينة التي كانت أحد أبرز القضايا المالية في تلك الفترة.
 
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لبنان

تعازي ووفيات

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