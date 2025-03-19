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لبنان

بدءاً من اليوم.. أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية

Lebanon 24
19-03-2025 | 05:23
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات واستمرار درجات الحرارة بالإنخفاض، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا ( 60 كم/س) بخاصة شمال البلاد، مع إحتمال تساقط حبات البرد، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر شمالا.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة:  

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بمنخفض جوي مركزه غرب تركيا، ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا تؤدي إلى انخفاض حاد وملموس بدرجات الحرارة ويحمل معه أمطار وثلوج وعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد ليلا لحدود 90 كم/س شمال البلاد. 

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار: بيروت بين 13 و 22، طرابلس بين 11 و 20 وزحلة بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة، تتكاثف الغيوم بدءا من بعد الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة  تكون غزيرة أحيانا مع تساقط حبات البرد، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد شمالا لحدود 90 كم/س، فيرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار، وتتساقط الثلوج ليلا ابتدءا من 1400 متر .

الخميس:  

غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات واستمرار درجات الحرارة بالإنخفاض، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا ( 60 كم/س) بخاصة شمال البلاد، مع إحتمال تساقط حبات البرد، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر شمالا.

الجمعة:  

غائم مع ضباب على المرتفعات واستمرار درجات الحرارة بالإنخفاض، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، وثلوج على ارتفاع  1000 متر شمال البلاد. تخف حدة الأمطار تدريجيا بدءا من بعد الظهر وتنحسر ليلا.

السبت:  

غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 4 الى 9 درجات، في الداخل من 4 الى 11 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و 40 كم/س، تشتد ليلا لحدود 90 كم/س بخاصة شمال البلاد.

-الانقشاع: متوسط، يسوء خلال الليل على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85 %.

-حال البحر: هائج ( يتجاوز ارتفاع الموج 3 أمتار)، حرارة سطح الماء: 20درجة.

-الضغط الجوي: 761  ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,45

-ساعة غروب الشمس:17,48
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