توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد المهندسين اللبنانيين وBerytech

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تم في نقابة المهندسين اتفاقية تعاون بين الاتحاد المهندسين اللبنانيين ممثلا برئيسه نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا ورئيس مؤسسة Berytech مارون شماس الرائدة في النظام البيئي لريادة الأعمال في .حضر احتفال التوقيع أعضاء من مجلس النقابة ورئيسة الفرع السابع في نقابة المهندسين الدكتورة فيكتوريا دواليبي وأعضاء مكتب الفرع وخبراء من Berytech يتقدمهم مدير العمليات التنفيذية رامي أبو جوده وأعضاء من مجلس إدارة المؤسسة.تتضمن الاتفاقية دعم مشاريع تمكين المهارات بين المهندسين خصوصا المهندسين الزراعيين، فضلا عن تعاون في برامج التدريب لتظهير أفكار المهندسين فرصة لتطوير وتنفيذ المشاريع.حناوقال النقيب حنا: "نحن حالة متكاملة في ما بيننا كطرفين منظمين، وما نفعله اليوم هو لمصلحة المؤسستين (اتحاد المهندسين اللبنانيين وبيريتك) ولمصلحة ككل، فمع تشابك الايدي تكون النتائج لمصلحة الطرفين ومنها للمصلحة العامة".أضاف: "ان في النقابة منصة تضم أكثر من 50 ألف مهندس من كل الاختصاصات، وهي منصة في تزايد دائم. ان هذه المنصة هي في خدمتكم لان القواسم المشتركة تجمعنا خصوصا عملية التطوير التي يقوم بها الفرع السابع على أسس مهنية وعلمية، من حيث دعم الموضوع الزراعي والمزارعين. وانا اتابع هذا الفرع على وجه الخصوص نظرا لحجم الأهمية القائمة في متابعة كل ما يتعلق بصحة الانسان لجهة الامراض التي تستشري وترفع نسبة المرضى نتيجة التلوث القائم وعدم معرفة طبيعة الزراعة والمواد التي تستعمل وبالتالي المأكولات التي تدخل الى الجسم، ونحن في النقابة اكبر صندوق تعاضدي على مستوى والشرق الأوسط، بحيث تزداد نسبة الامراض السرطانية من نسبة كبيرة في صفوف الشباب".تابع: "ما لفتني وانا اتصفح موقعكم الالكتروني انه يتضمن أكثر من 6200 وظيفة بالإضافة الى 500 شركات أساسية وملاءة تمويل مشاريع لما يقدر ب 95 مليون دولار تعمل في مجالات وملفات متعددة".وقال: "فاذا أردنا التخفيف من الفاتورة الصحية ومعرفة كيفية الحفاظ على صحة الأجيال القادمة فعلينا متابعة مراقبة كل المتعلقات بالزراعة، من هنا كانت مطالبتنا الدورية ان تكون الصيدلية الزراعية في نقابة المهندسين وليس في مكان آخر، نتيجة دراية اهل الاختصاص ومعرفة الادوية والاسمدة المستعملة في المزروعات وغيرها، ونحن سنعمل بكل ما يسمح به القانون لاسترداد الصيدلية الزراعية الى النقابة".وختم: "من هنا يجب وضع تجارب الخبرات بين الاتحاد وبيريتك وتطويرها بين الطرفين، لأننا نؤمن بدور كل واحد منكم بجزئيته العملية ويجب التركيز على هذه الجزئيات العملية لان المسألة تتعلق بصحة الانسان. والفت هنا الى ان القيمة الفاتورة الصحية السرطانية السنوية في النقابة تبلغ 11 مليون دولار أميركي وهو رقم كبير ونرى ان قسما كبيرا منها يتعلق بالتلوث الحاصل في البلد".شماسأما شماس فقال: "انها فرصة استثنائية وذهبية ان نوقع هذه الاتفاقية وبالتالي أتقدم بالشكر الجزيل من الفريق العامل من الطرفين على جهودهما القيمة لإنجاح وإنجاز هذا الملف".أضاف: "لقد تم إطلاق Berytech في عام 2002 من قبل جامعة اليسوعية Saint-Joseph، وهي تقدم بيئة ديناميكية لإنشاء وتطوير الشركات الناشئة التي تعزز الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال. وتعمل على توفير نظام بيئي كامل لرواد الأعمال المبتكرين لإنشاء وتطوير الشركات الناشئة".تابع: "لدينا برامج متعددة للبنان والمنطقة والعالم ما يدل على قوة الابتكار اللبناني، بحيث نستطيع إطلاق برنامجا من ويأخذ مداه في المنطقة، مثلا كواقع المطبخ اللبناني الذي انطلق من باتجاه الخليج الى العالمية، من هنا يمكن استعمال كمنصة انطلاق لكل مشاريعه في المنطقة العالم".وأشار الى ان "الميزة اللبنانية فريدة في التفاعل الإيجابي مع العالم بحيث يمكن ان يستفيد من الخبرات والقدرات الغربية والشرقية، ويخلطها بخلطة لبنانية ويعيد تصديرها الى العالم بكفاءة علمية متطورة".ورأى ان "نقابة المهندسين هي مقر للإبداع لأنها تخرج المبدعين من هنا يجب التوجه نحو إيجاد مساحات جديدة خارج إطار التوظيف بل الابتكار النوعي. فنحن امام نقلة نوعية في ويحتاج الى كل أبنائه ولا يمكن استثناء أحد، لأننا نتمسك بالأرض".وختم: "نحن الهيكلية والبرامج والقدرات التي تساعد على تطوير الفكرة والتي من خلالها خلق فرص عمل وتوظيف استثمارات، من هنا نرى انه إذا أحسنا العمل ستفتح المجالات امامنا على نحو واسع. يجب تطوير هذه الاتفاقية لتكون حالة من الابداع اللبناني".دواليبيثم قدمت الدكتورة دواليبي رؤية الفرع السابع والنشاطات التي وضعتها مع مكتب الفرع للسنة الحالية، معرفة بالفرع السابع ودوره، وتناولت عملية تطوير وتمكين المهندس الزراعي من القيام بمهامه المهنية والعملية من خلال الأنظمة والقوانين والعمل على قانون تنظيم مهنة استيراد وبيع المستحضرات الزراعية وتنظيم مهنة هندسة المناظر الطبيعية.وعددت عملية تأليف اللجان من لجنة الإنتاج النباتي ولجنة سلامة الغذاء ولجنة البيئة ولجنة المناظر الطبيعية لجنة التواصل الخاصة بالفرع ولجنة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.وتحدثت عن النشاطات في يوم المهندس الزراعي في 9 أيلول 2024 والمحاضرات والتي منها محاضرة ستقام مع Berytech لمدة 3 أيام فضلا عن المشاركة في محاضرات مع وزارة الزراعة البيئة ومشاركة مهندسات الفرع وأعضاء لجنة المهندسات بورشة عمل من 3 أيام مع منظمة SEEDS بالإضافة الى محاضرة عن تأثير الفوسفور الأبيض على الحقول وطرق علاجه.أبو جودهثم قدم رامي أبو جودة لمحة عن البرامج والنشاطات التي تقوم بها Berytech وقال انها تأسست في عام 2002 من قبل جامعة اليسوعية Saint-Joseph، وكان الهدف من تأسيسها هو الحفاظ على القدرات والادمغة اللبنانية مع موجات هجرة الشباب والمتعلمين التي حصلت خلال العقد الماضي، وكبرت المؤسسة وهي تقدم بيئة ديناميكية لإنشاء وتطوير الشركات الناشئة التي تعزز الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.وأشار الى "ان مهمة Berytech تقوم على توفير نظام بيئي كامل لرواد الأعمال المبتكرين لإنشاء وتطوير الشركات الناشئة في والمنطقة."ثم قدم فريق العمل التابع ل Berytech على المشاريع العاملة، مسلطين الضوء على المشروع الأول بين النقابة وBerytechوالتي تتضمن ورش عمل واختيار أفكار ريادية للمهندسين لتطوير وبلورة الفكرة لتتحول لشركة ناشئة ولتحويل المهندسين الى رواد اعمال.=== و.خ