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لبنان
سلامة يتبلغ من السفير الصيني جهوزية معهد الكونسوفتوار الوطني في ضبية نهاية العام الجاري
Lebanon 24
19-03-2025
|
05:47
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استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع السفير الصيني في
لبنان
تشيان فينجيان في
زيارة
بروتوكولية ، كما جرى التداول في
العلاقات
الثنائية بين
البلدين
لاسيما منها الثقافية واهمية تطويرها وتحفيزها .
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وفي هذا الإطار ، ابلغ السفير الصيني الوزير سلامة أن الشركة المعنية ببناء معهد الكونسوفتوار الوطني في ضبية ستستأنف نشاطها بعد ان توقفت اعمال البناء بسبب الظروف الامنية التي شهدها
لبنان
، حيث يتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام الجاري والاعلان عن افتتاحه رسيما.
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