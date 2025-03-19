سلامة يتبلغ من السفير الصيني جهوزية معهد الكونسوفتوار الوطني في ضبية نهاية العام الجاري

استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع السفير الصيني في تشيان فينجيان في بروتوكولية ، كما جرى التداول في الثنائية بين لاسيما منها الثقافية واهمية تطويرها وتحفيزها .

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وفي هذا الإطار ، ابلغ السفير الصيني الوزير سلامة أن الشركة المعنية ببناء معهد الكونسوفتوار الوطني في ضبية ستستأنف نشاطها بعد ان توقفت اعمال البناء بسبب الظروف الامنية التي شهدها ، حيث يتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام الجاري والاعلان عن افتتاحه رسيما.