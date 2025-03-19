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لبنان

حول ترخيص الإسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجرين.. اقتراح من نائبين

Lebanon 24
19-03-2025 | 06:04
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قدم النائبان سيزار ابي خليل وغسان عطالله اقتراح قانون معجل مكرر إلى المجلس النيابي  حول ترخيص الإسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجرين.
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