19
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قائد القطاع الغربي في اليونيفيل: تعاوننا مع اللبنانيين مفتاح السلام
Lebanon 24
19-03-2025
|
06:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
حاضر قائد القطاع
الغربي
لليونيفيل، الجنرال نيكولا ماندوليسي، خلال ورشة عمل جامعية مخصصة للتواصل الفعّال، شملت دروسًا حضورية وأنشطة تجريبية، في حضور رئيس بلدية صور رئيس أتحاد بلديات صور حسن دبوق ومهتمين.
Advertisement
وتحدث عن "التركيز
الحالي
للبعثة، الذي يشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم عمل الجيش اللبناني وتسهيله، ومساعدة السكان المحليين".
ولفت الى ان "وجود اليونيفيل أمر أساسي لتحقيق الاستقرار والسلام"، وان تعاوننا وتفاعلنا مع
المجتمعات
المحلية والجيش اللبناني هما عنصران أساسيان لنجاح السلام"، وقال:"أنتم، الشباب، أنتم الحاضر والمستقبل للمجتمع".
وشدد على "أهمية التعاون المستمر في بناء الثقة وتعزيز
السلام
، وعلى أن التفاعل مع
المجتمعات
المحلية هو ركيزة أساسية في مهمة حفظ
السلام
في
لبنان
، مما يرمز إلى الحضور الدولي".
مواضيع ذات صلة
لقاء بين قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" وقائد الفوج الثاني للتدخل السريع في الجيش
Lebanon 24
لقاء بين قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" وقائد الفوج الثاني للتدخل السريع في الجيش
19/03/2025 15:42:54
19/03/2025 15:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين مفتي صور وقائد القطاع الغربي في "اليونيفيل"
Lebanon 24
لقاء بين مفتي صور وقائد القطاع الغربي في "اليونيفيل"
19/03/2025 15:42:54
19/03/2025 15:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد القطاع الغربي لليونيفيل يلتقي بقائد فوج التدخل الخامس للجيش
Lebanon 24
قائد القطاع الغربي لليونيفيل يلتقي بقائد فوج التدخل الخامس للجيش
19/03/2025 15:42:54
19/03/2025 15:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة تفقد المتحف الوطني: التعاون بين القطاعين العام والخاص مفتاح الثقافة
Lebanon 24
سلامة تفقد المتحف الوطني: التعاون بين القطاعين العام والخاص مفتاح الثقافة
19/03/2025 15:42:54
19/03/2025 15:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزيرة الخارجية الالمانية في لبنان
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الالمانية في لبنان
09:41 | 2025-03-19
19/03/2025 09:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من حزب "الطاشناق" زار معراب
Lebanon 24
وفد من حزب "الطاشناق" زار معراب
09:25 | 2025-03-19
19/03/2025 09:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير حيدر التقى عمران ريزا وأبي رميا
Lebanon 24
الوزير حيدر التقى عمران ريزا وأبي رميا
09:14 | 2025-03-19
19/03/2025 09:14:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إلغاء الامتحانات الرسمية.. هذا ما قرّرته وزيرة التربية
Lebanon 24
عن إلغاء الامتحانات الرسمية.. هذا ما قرّرته وزيرة التربية
08:45 | 2025-03-19
19/03/2025 08:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية: لمكننة المعاملات الرسمية
Lebanon 24
فرنجية: لمكننة المعاملات الرسمية
08:32 | 2025-03-19
19/03/2025 08:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
للبنانيين.. احذروا شراء الذهب
Lebanon 24
للبنانيين.. احذروا شراء الذهب
14:20 | 2025-03-18
18/03/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في منزله... وفاة أحد أبرز الفنانين (صورة)
Lebanon 24
في منزله... وفاة أحد أبرز الفنانين (صورة)
11:03 | 2025-03-18
18/03/2025 11:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كلّ الادارات العامة بمناسبة عيد البشارة
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كلّ الادارات العامة بمناسبة عيد البشارة
10:41 | 2025-03-18
18/03/2025 10:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبطته بالجرم المشهود.. شرطة طرابلس تحجز شاحنة مع سائقها!
Lebanon 24
ضبطته بالجرم المشهود.. شرطة طرابلس تحجز شاحنة مع سائقها!
17:09 | 2025-03-18
18/03/2025 05:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم إعلاميّة "الجديد": "ما تخيلتك تفلي هيك... بكير عليكي" (صور)
Lebanon 24
الموت يُؤلم إعلاميّة "الجديد": "ما تخيلتك تفلي هيك... بكير عليكي" (صور)
06:06 | 2025-03-19
19/03/2025 06:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:41 | 2025-03-19
وزيرة الخارجية الالمانية في لبنان
09:25 | 2025-03-19
وفد من حزب "الطاشناق" زار معراب
09:14 | 2025-03-19
الوزير حيدر التقى عمران ريزا وأبي رميا
08:45 | 2025-03-19
عن إلغاء الامتحانات الرسمية.. هذا ما قرّرته وزيرة التربية
08:32 | 2025-03-19
فرنجية: لمكننة المعاملات الرسمية
08:25 | 2025-03-19
كرم: البيان الوزاري واضح.. لا سلاح خارج الدولة
فيديو
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
19/03/2025 15:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"انت مريض نفسي ".. ممثلة لبنانية شهيرة تشتم وتنفعل بشكل هستيري على رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
"انت مريض نفسي ".. ممثلة لبنانية شهيرة تشتم وتنفعل بشكل هستيري على رامز جلال (فيديو)
00:53 | 2025-03-19
19/03/2025 15:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
04:42 | 2025-03-16
19/03/2025 15:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24