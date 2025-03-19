قائد القطاع الغربي في اليونيفيل: تعاوننا مع اللبنانيين مفتاح السلام

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حاضر قائد القطاع لليونيفيل، الجنرال نيكولا ماندوليسي، خلال ورشة عمل جامعية مخصصة للتواصل الفعّال، شملت دروسًا حضورية وأنشطة تجريبية، في حضور رئيس بلدية صور رئيس أتحاد بلديات صور حسن دبوق ومهتمين.وتحدث عن "التركيز للبعثة، الذي يشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم عمل الجيش اللبناني وتسهيله، ومساعدة السكان المحليين".ولفت الى ان "وجود اليونيفيل أمر أساسي لتحقيق الاستقرار والسلام"، وان تعاوننا وتفاعلنا مع المحلية والجيش اللبناني هما عنصران أساسيان لنجاح السلام"، وقال:"أنتم، الشباب، أنتم الحاضر والمستقبل للمجتمع".وشدد على "أهمية التعاون المستمر في بناء الثقة وتعزيز ، وعلى أن التفاعل مع المحلية هو ركيزة أساسية في مهمة حفظ في ، مما يرمز إلى الحضور الدولي".