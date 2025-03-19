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لبنان

إصابة جنديّ في "اليونيفيل"... هذا ما حدث له في جنوب لبنان

Lebanon 24
19-03-2025 | 06:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة جندي في قوّات "اليونيفيل" جراء إنفجار لغم أرضيّ في الوادي بين بلدتيّ ياطر وزبقين.
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