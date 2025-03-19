اجتماع في بلدية علي النهري لتحسين الخدمات وتعزيز السلامة

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عقد رئيس بلدية علي النهري الدكتور باسم جمعة اجتماعا في مبنى البلدية، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات العامة والحفاظ على سلامة المواطنين، ضم فاعليات البلدة الحزبية والاجتماعية ، لجنة الوقف وناشطين.وقد تم البحث في الامور الحيوية التي تعني البلدة واهلها، والتشاور والاتفاق على البدء بالعمل على نقاط عدة اولها عملية تعبيد الحفر، حيث عرض جمعة خطة يجري العمل على تنفيذها مع توفر مادة الزفت في الاشهر المقبلة وتقضي بترقيع الحفر كافة داخل شوارع البلدة.وتحدث جمعة عن الخطة التي ستنفذها وزارة الاشغال، حول عملية صيانة الطرق الرئيسية الخاضعة لوصايتها، بهدف تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور للمواطنين، والتي ستعود بالمنفعة من خلال التخفيف من الحوادث المرورية وإزعاج المواطنين.وعرض الكتاب الموجه الى محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده الذي يفيد بطلب مؤازرة أمنية لضبط النظام في البلدة، وتم اتخاذ قرار بمنع بيع واستخدام المفرقعات النارية والقوية والعاب الأطفال التي تحتوي على الخرز خلال موسم الأعياد والمناسبات وحتى خارجها، مشيرا إلى أن ذلك "يأتي في إطار تعزيز السلامة العامة وحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة باستخدام المفرقعات"، وتم التأكيد على أنه "سيجري اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك فرض غرامات مالية وعقوبات قانونية".من جهة ، توقف المجتمعون عند رفع مؤسسة مياه البقاع، سعر تعرفة الاشتراك السنوي من 9 ملايين الى 16 مليون، حيث اعلن جمعة "تحركه على صعيد الاتحاد لرفع كتب اعتراض لنواب ، بهدف التحرك للعمل على تعديل وخفض التعرفة، وذلك لأنه مع كل الجهود التي تبذل من قبل مؤسسة المياه والخدمات التي ترفدها بها البلدية فإنها لا ترقى الى مبلغ الاشتراك المطلوب".