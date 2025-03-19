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o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
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o
بعلبك
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بشري
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لبنان
الخازن: الوضع الأمني على الحدود خطير
Lebanon 24
19-03-2025
|
06:36
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اعتبر
النائب
فريد هيكل الخازن أنّ" الوضع الأمني على الحدود خطير، وأن الأمور تتجه نحو مزيد من التأزم "،مؤكّداً أن "الرادع الوحيد لحماية
لبنان
يكون بتعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة بنائها، والمضي في الإصلاحات لتمكينه من مواجهة التحديات المتصاعدة".
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الخازن وبعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي دعا "الحكومة الى اعتماد الكفاءة والشفافية والابتعاد عن الزبائينية السياسية في التعيينات الادارية، والى القيام الاصلاحات المطلوبة وعلى رأسها اللامركزية الادارية وإقرار الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتّصالات والمطار نظرًا لدورها المهم،بالإضافة إلى إقرار الإصلاحات الضرائبية".
وحذّر من" تأجيل هذه الخطوات"، مشيرا إلى أنّه "يجب عدم تمرير الوقت بالتحجج بوجود انتخابات بلدية ومن بعدها انتخابات نيابية، فلا اولويات على الاصلاحات المطلوبة من الدول الخارجية وصندوق النقد ومن الداخل أيضا".
وعن الانتخابات البلدية في جونيه، أكد الخازن ان "جونيه بحاجة الى بلدية بعيدة من الحساسيات والصراعات السياسية وتهدف الى الانماء وفقط الانماء، فمدينة جونيه دفعت ثمنا كبيرا جدا وهي بحاجة الى انماء ورعاية خاصة من المجلس البلدي المقبل والسلطة المركزية".
ومن زوار بكركي
ايضا
سفير تركيا الجديد مراد لوتيم في
زيارة
بروتوكولية وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية.
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