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لبنان

وقفة تحذيرية لموظفي مستشفى بعبدا الحكومي

Lebanon 24
19-03-2025 | 07:07
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نفذ موظفو مستشفى بعبدا الحكومي  صباح اليوم وقفة تحذيرية احتجاجا على عدم قبض رواتبهم منذ ثلاثة شهور . وخلال الوقفة تلت مسؤولة العلاقات العامة في المستشفى سناء بوشناق  بيانا قالت فيه: "نقف اليوم نحن موظفي مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي وقفة تحذيرية، وقفة استنكار لعدم قبض رواتبنا منذ ثلاثة اشهر في هذا الوقت وهذا الزمن العصيب"
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اضافت:" كيف لموظف يتقاضى الفتات بعد ان تقلص راتبه إلى النصف تقريبا نتيجة الازمة الاقتصاديه ان يصبر كل هذه الفترة؟" .

واشارت الى  ان" اقساط المدارس لا ترحم ولا جابي الكهرباء ولا فاتورة المولد والماء ولا احد يعفينا من التزاماتنا او يصبر علينا".

واكدت ان "موظف المستشفى الحكومي هو الوحيد الذي تحمل المتاعب والصعاب من جائحة كورونا لازمة الدولار للحرب الأخيرة التي مررنا بها وظل مستمرا في عمله ومتفان في شفاء المرضى والمصابين ولم يتقاعس يوما عن أداء واجباته".

وختمت:" وكل هذا ولم يتم مكافأته بل على العكس. كان هناك تأخر دائم في إعطائه ابسط حقوقه وهو راتبه الشهري من هنا جئنا لنقول كفى استهتارا بموظف المستشفى الحكومي وندعو وزارة الصحة ووزارة المال لتحمل مسؤولياتهما وتحويل مستحقات المستشفى فورا دون تأخير، ونحملهما مسؤوليه الإضراب المفتوح ان لم يصر إلى اعطائنا مستحقاتنا".
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