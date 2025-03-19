Advertisement

لبنان

الجيش تمركز في حوش السيد علي

Lebanon 24
19-03-2025 | 07:03
A-
A+
Doc-P-1335513-638779866532667121.jpg
Doc-P-1335513-638779866532667121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش تمركز عند الحدود اللبنانية في بلدة حوش السيد علي، بعد اجتماعات عقدت مع الجيش السوريّ لتحديد حدود كلّ من البلدين وفق الخرائط.
Advertisement
 
 
وبحسب المعلومات، سيعود الأهالي الى منازلهم في البلدة داخل الحدود اللبنانية، بعد انتهاء الجيش من عمله.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": دخول الاهالي الى بلدة حوش السيد علي بعد مسح الجيش لكافة المنازل
lebanon 24
19/03/2025 18:47:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: الوحدات العسكرية بدأت بتنفيذ تدابير أمنية في حوش السيد علي
lebanon 24
19/03/2025 18:47:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة من الجيش تدخل الى حوش السيد علي تمهيدا لعودة الأهالي الى المنطقة (LBCI)
lebanon 24
19/03/2025 18:47:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش يتحضر للدخول الى حوش السيد علي
lebanon 24
19/03/2025 18:47:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:26 | 2025-03-19
12:26 | 2025-03-19
12:17 | 2025-03-19
12:10 | 2025-03-19
12:01 | 2025-03-19
12:00 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24