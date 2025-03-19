الجيش تمركز في حوش السيد علي

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش تمركز عند الحدود في بلدة حوش السيد علي، بعد اجتماعات عقدت مع الجيش السوريّ لتحديد حدود كلّ من وفق الخرائط.

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وبحسب المعلومات، سيعود الأهالي الى منازلهم في البلدة داخل الحدود ، بعد انتهاء الجيش من عمله.