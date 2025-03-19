قرار من نهرا بشأن السماسرة

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وجه محافظ القاضي رمزي نهرا، كتابا الى قائد درك منطقة الاقليمية العميد مصطفى بدران، طلب فيه منع دخول السماسرة ومعقبي المعاملات الى سرايا طرابلس، وجاء فيه:"حضرة قائد درك منطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي.موضوع التكليف: حرصاً على حسن سير العمل في جميع الدوائر والمصالح الادارية في سراي طرابلس وبعد تكاثر الشكاوى والاشكاليات حول وجود معقبي معاملات وسماسرة في تلك الادارات ،لذلك، الاطلاع والايعاز لمن يلزمأولاً: منع دخول السماسرة ومعقبي المعاملات الى سرايا طرابلس بشكل قاطع واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة بحق المخالفين.ثانياً: يُسمح دخول مندوب واحد فقط عن كل مختار لدى دائرة النفوس في طرابلس حصراً بشرط ابلاغ المحافظة مسبقاً عن اسمه (ارفاق عن الهوية ) بموجب كتاب خطي وتفويض من قبله يُقدم وفق الأصول الى الدائرة الادارية في محافظة .تبلغ نسخة جانب فرع شعبة المعلومات فييلصق نسخة عن الكتاب على كافة اللائحات الاعلانية في سراي طرابلس". (الوكالة للإعلام)