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لبنان

قرار من نهرا بشأن السماسرة

Lebanon 24
19-03-2025 | 07:10
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وجه محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، كتابا الى قائد درك منطقة الشمال الاقليمية العميد مصطفى بدران، طلب فيه منع دخول السماسرة ومعقبي المعاملات الى سرايا طرابلس، وجاء فيه:
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"حضرة قائد درك منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي.

موضوع التكليف: حرصاً على حسن سير العمل في جميع الدوائر والمصالح الادارية في سراي طرابلس وبعد تكاثر الشكاوى والاشكاليات حول وجود معقبي معاملات وسماسرة في تلك الادارات ،

لذلك، الاطلاع والايعاز لمن يلزم

أولاً: منع دخول السماسرة ومعقبي المعاملات الى سرايا طرابلس بشكل قاطع واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة بحق المخالفين.

ثانياً: يُسمح دخول مندوب واحد فقط عن كل مختار لدى دائرة النفوس في طرابلس حصراً بشرط ابلاغ المحافظة مسبقاً عن اسمه (ارفاق صورة عن الهوية ) بموجب كتاب خطي وتفويض من قبله يُقدم وفق الأصول الى الدائرة الادارية في محافظة لبنان الشمالي.

تبلغ نسخة جانب فرع شعبة المعلومات في الشمال

يلصق نسخة عن الكتاب على كافة اللائحات الاعلانية في سراي طرابلس". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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