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لبنان

زحمة سير خانقة.. محتجون قطعوا أوتوستراد التبانة

Lebanon 24
19-03-2025 | 07:20
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عمد شبانٌ إلى قطع أوتوستراد التبانة إحتجاجاً على إغلاق كافة بور الحديد.
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وتسبّب قطع الطريق بزحمة سير خانقة في المحلة.
 
 
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