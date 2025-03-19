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لبنان

المتعاقدون في التعليم الاساسي الرسمي: ملتزمون الاضراب التحذيري

Lebanon 24
19-03-2025 | 07:21
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اعلنت رئيسة رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة) - CTLP الدكتورة نسرين شاهين ، في بيان،  ان "التزام المتعاقدين الاضراب التحذيري في المدارس الرسمية الذي دعت اليه الرابطة (اللجنة الفاعلة) يفوق 70٪ رفضا لقرار الحكومة ووزيرة التربية، بعدم دفع بدل مثابرة في الصيف والانتقاص من قيمة المثابرة  بعدما أضيفت الى أجر الساعة".
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وقالت:"وقفة عز للاساتذة المتعاقدين نفذوها بالعمل كخلية نحل ليلة أمس، بالاستفتاء الذي أجرته رابطة المتعاقدين ضمن الهيئة العامة للرابطة ووصول المندوبين العامين الى عدد كبير من مندوبي المدارس ليلا ، وغدا سيكون الاضراب أوسع ، لان بعض المدارس لم يصلها قرار الاضراب ليلا".

وختمت:"سيستمر الاضراب هذا الاسبوع (اليوم وغدا) لنبني على رد الوزيرة القرار الملائم".
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