الجيش: الوحدات العسكرية بدأت بتنفيذ تدابير أمنية في حوش السيد علي

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أعلنت - مديرية التوجيه في بيان، أنه في ظل الأحداث التي شهدتها منطقة الحدود - ، وبعد التنسيق بين السلطات والسورية بغية الحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود، بدأت المنتشرة بتنفيذ تدابير أمنية في منطقة حوش السيد علي - الهرمل، بما في ذلك تسيير دوريات، لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في الحدودية.