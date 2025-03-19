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لبنان

الجيش: الوحدات العسكرية بدأت بتنفيذ تدابير أمنية في حوش السيد علي

Lebanon 24
19-03-2025 | 07:26
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه في ظل الأحداث التي شهدتها منطقة الحدود اللبنانية - السورية، وبعد التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية بغية الحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود، بدأت الوحدات العسكرية المنتشرة بتنفيذ تدابير أمنية في منطقة حوش السيد علي - الهرمل، بما في ذلك تسيير دوريات، لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية.
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