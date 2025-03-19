واقع الدوائر العقارية في جبل لبنان بين جابر ووفد من "اللقاء الديموقراطي"

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زار أمين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" هادي أبو الحسن، يرافقه وفد من مفوضية العدل والتشريع في الحزب "التقدمي الإشتراكي" وعدد من المحامين، وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في ، بحضور المدير العام للوزارة بالوكالة جورج معراوي. وتم البحث في واقع الدوائر العقارية في جبل والحالة الصعبة التي يعاني منها المواطنون نتيجة تراكم المعاملات والإجراءات المجحفة.كما ناقش المجتمعون المذكرة التي تقدموا بها من خلال أبو الحسن والسبل الضرورية لمعالجة هذه المعضلة، بهدف تسهيل أمور المواطنين وحفظ كرامتهم.وأبدى الوزير جابر إيجابية واستعدادا للمعالجة، "انطلاقا من رؤية واضحة عليها ستترجم من خلال قرارات وآليات محددة سيتم اتخاذها بهذا الخصوص.كما تم التطرق إلى موازنة العام 2025 والرسوم المجحفة التي تطال المواطنين.وأطلع جابر الوفد على مشروع الذي أعدته الحكومة، بالإضافة إلى قرار سيصدر بشأن إعادة النظر برسوم الانتقال.بدوره، شكر أبو الحسن الوزير جابر على "تجاوبه وموقفه الذي سيساعد في تخفيف الأعباء عن الناس في ظل هذه الظروف الصعبة"، وأكد ان "تسهيل المعاملات للمواطنين سيحقق أيضا دخلا مهما للخزينة ويساهم في تعزيز مالية الدولة". (الوكالة للإعلام)