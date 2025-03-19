الرئيس عون: لضرورة وقف الاعتداءات وضبط الحدود على القرى المتاخمة

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تابع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون التطورات الأمنية عند الحدود الشمالية - الشرقية، وتلقى من قائد الجيش العماد رودولف هيكل فيها على الإجراءات التي يتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى .وشدّد الرئيس عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود على المتاخمة.