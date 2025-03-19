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لبنان

الرئيس عون: لضرورة وقف الاعتداءات وضبط الحدود على القرى المتاخمة

Lebanon 24
19-03-2025 | 07:37
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تابع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون التطورات الأمنية عند الحدود الشمالية - الشرقية، وتلقى سلسلة اتصالات من قائد الجيش العماد رودولف هيكل اطلعه فيها على الإجراءات التي يتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.
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 وشدّد الرئيس عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود على القرى المتاخمة.
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