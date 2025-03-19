سلام: الحكومة بدأت العمل على جملة ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية

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وأشار سلام إلى التركيز على معالجة كل الأزمات في بيروت، بما تعنيه من عاصمة وحاضنة ومدينة جامعة لكل اللبنانيين من مختلف المكونات.



وذلك من خلال تكثيف العمل على تعزيز الأمن والسلم الأهلي، والتنسيق مع كل الجمعيات المعنية في لتعزيز الواقع الأمني، والإنمائي والاجتماعي والصحة. فعلى الصعيد الأمني نعمل على إطلاق خطة أمنية وخطة تتصل بالسير والسلامة المرورية في العاصمة. وسترون نشاطاً بارزاً للقوى الأمنية على هذا الصعيد.



أما صحياً فيتم العمل على وضع برنامج لتوفير المساعدات اللازمة لكل الجمعيات المعنية بالعمل المدني والاجتماعي، لتقديم ما يحسّن الظروف والاجتماعية لأبناء وسكانها.



بالإضافة الى إحياء الحياة الثقافية في بيروت، وإعادتها منارة على هذا المتوسط. وتوفير أماكن لإحياء الأنشطة الثقافية، والحرص على المسارح وتشييدها وازدهار الفنون. قائلاً: " في الأسابيع المقبلة ستشاهدون ما سيتحقق على مستوى الحياة الثقافية في عموماً وبيروت خصوصاً.



ووجه سلام رسالة إلى المغتربين، مضمونها أن بحاجة إليهم، بما يمثلونه من تنوع ثقافي وغنى معرفي وقدرات اقتصادية ومالية، فهم القادرون على تعزيز الأواصر، ورفع الطاقات الاستثمارية من قبلهم، ونحن علينا ان نساعدهم من خلال توفير وسائل الاستثمار عبر تحسين كل الإجراءات الادارية والقانونية، ومن خلال إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وذلك يجب أن يكون مرتبطاً بخطة شاملة تطال مختلف القطاعات في الزراعة والصناعة والخدمات. والأهم مشاركة المغتربين في الاستحقاقات السياسية والانتخابية، لأن ذلك هو رابطهم الأساسي في المشاركة بصناعة التغيير وتشكيل صورة المستقبل.

مواقف الرئيس سلام جاءت خلال سلسلة لقاءات عقدها اليوم في السراي.



وفد الطائفة العلوية



‏وكان رئيس الحكومة استقبل رئيس الطائفة العلوية الشيخ علي قدور على راس وفد من الطائفة.

بعد اللقاء قال الشيخ قدور:"تشرفنا بزيارة دولة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام وكان لقاءً إيجابيا ومهما سادته المودة والمحبة ، أكدنا فيه على الوحدة الوطنية التي هي سلاح الأمضى في مواجهة التحديات وتجاوز الصعوبات، ورفعنا إليه جملة مطالب محقة خاصة بالمجلس الإسلامي العلوي والطائفة الإسلامية العلوية، مضى على عدم الوفاء بها عقود من الزمن، ونرجوا من خلال دولته أن تتحقق هذه المطالب ."

اضاف:"تحدثنا في الأحداث الجارية في سوريا وانعكاسها على عامة وعن حركة النزوح الجارية من سوريا إلى ، خاصة إلى شمال حيث بلغ عدد النازحين منذ ٦ آذار حتى هذه اللحظة حوالة 30 ألفا أو يزيد، وتمنينا على دولته منه أن يلفت نظر عنايته إلى هؤلاء وان تتعاطى المنظمات الأممية معهم كما تعاطت مع أسلافهم، اي مع النازحين الذين أستقبلهم منذ 15 آذار 2011 حتى نهاية العام 2024." أكد رئيس الحكومة نواف سلام، أن حكومته بدأت العمل على جملة ملفات، سياسية واقتصادية واجتماعية. معتبراً أنه لا بد لقطار الدولة أن ينطلق على أكثر من مستوى أو مسار، من أقصى إلى أقصى الجنوب، وفي العاصمة بيروت.وأشار سلام إلى التركيز على معالجة كل الأزمات في بيروت، بما تعنيه من عاصمة وحاضنة ومدينة جامعة لكل اللبنانيين من مختلف المكونات.وذلك من خلال تكثيف العمل على تعزيز الأمن والسلم الأهلي، والتنسيق مع كل الجمعيات المعنية في لتعزيز الواقع الأمني، والإنمائي والاجتماعي والصحة. فعلى الصعيد الأمني نعمل على إطلاق خطة أمنية وخطة تتصل بالسير والسلامة المرورية في العاصمة. وسترون نشاطاً بارزاً للقوى الأمنية على هذا الصعيد.أما صحياً فيتم العمل على وضع برنامج لتوفير المساعدات اللازمة لكل الجمعيات المعنية بالعمل المدني والاجتماعي، لتقديم ما يحسّن الظروف والاجتماعية لأبناء وسكانها.بالإضافة الى إحياء الحياة الثقافية في بيروت، وإعادتها منارة على هذا المتوسط. وتوفير أماكن لإحياء الأنشطة الثقافية، والحرص على المسارح وتشييدها وازدهار الفنون. قائلاً: " في الأسابيع المقبلة ستشاهدون ما سيتحقق على مستوى الحياة الثقافية في عموماً وبيروت خصوصاً.ووجه سلام رسالة إلى المغتربين، مضمونها أن بحاجة إليهم، بما يمثلونه من تنوع ثقافي وغنى معرفي وقدرات اقتصادية ومالية، فهم القادرون على تعزيز الأواصر، ورفع الطاقات الاستثمارية من قبلهم، ونحن علينا ان نساعدهم من خلال توفير وسائل الاستثمار عبر تحسين كل الإجراءات الادارية والقانونية، ومن خلال إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وذلك يجب أن يكون مرتبطاً بخطة شاملة تطال مختلف القطاعات في الزراعة والصناعة والخدمات. والأهم مشاركة المغتربين في الاستحقاقات السياسية والانتخابية، لأن ذلك هو رابطهم الأساسي في المشاركة بصناعة التغيير وتشكيل صورة المستقبل.مواقف الرئيس سلام جاءت خلال سلسلة لقاءات عقدها اليوم في السراي.‏وكان رئيس الحكومة استقبل رئيس الطائفة العلوية الشيخ علي قدور على راس وفد من الطائفة.بعد اللقاء قال الشيخ قدور:"تشرفنا بزيارة دولة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام وكان لقاءً إيجابيا ومهما سادته المودة والمحبة ، أكدنا فيه على الوحدة الوطنية التي هي سلاح الأمضى في مواجهة التحديات وتجاوز الصعوبات، ورفعنا إليه جملة مطالب محقة خاصة بالمجلس الإسلامي العلوي والطائفة الإسلامية العلوية، مضى على عدم الوفاء بها عقود من الزمن، ونرجوا من خلال دولته أن تتحقق هذه المطالب ."اضاف:"تحدثنا في الأحداث الجارية في سوريا وانعكاسها على عامة وعن حركة النزوح الجارية من سوريا إلى ، خاصة إلى شمال حيث بلغ عدد النازحين منذ ٦ آذار حتى هذه اللحظة حوالة 30 ألفا أو يزيد، وتمنينا على دولته منه أن يلفت نظر عنايته إلى هؤلاء وان تتعاطى المنظمات الأممية معهم كما تعاطت مع أسلافهم، اي مع النازحين الذين أستقبلهم منذ 15 آذار 2011 حتى نهاية العام 2024."



نديم الجميل



كما التقى رئيس الحكومة النائب نديم الجميل الذي قال بعد اللقاء:"تناول البحث المواضيع الاساسية المطروحة في البلد ولا سيما الامنية، وضرورة انتشار الجيش على كافة الاراضي اللبنانية، واهمية موضوع نزع السلاح غير الشرعي الذي يشكل خطرا على حياة المواطنين والاستقرار في ، واوضح الرئيس سلام ان هذا الموضوع يسير كما هو مرسوم له، لان موضوع المساعدات واعادة الإعمار مرتبط بشكل أساسي في هذا الموضوع. "

اضاف:"كما تطرقنا الى موضوع الانتخابات البلدية لا سيما في العاصمة واهمية استمرار تأمين المناصفة في المجلس البلدي في العاصمة والتمثيل الحقيقي."





برنامج الأغذية العالمي



واستقبل الرئيس سلام ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي ماثيو هولينغورث الذي قال بعد اللقاء:"بحثنا آفاق برنامج الاغذية العالمي، والقضية الأساسية هي كيفية دعم سياسة الحكومة في توفير الغذاء، وزيادة عدد اللبنانيين الذين يستفيدون من هذا البرنامج، وأهمية عودة الناس في المجتمعات الصيفية إلى العمل في المجال الزراعي وبرامج النظم الغذائية."

اضاف:"كما تطرقنا ايضا إلى أهمية دعم النازحين السوريين لاسيما ان لدعمهم تأثير على الاقتصاد اللبناني وعلى المؤسسات اللبنانية." واستقبل الرئيس سلام ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي ماثيو هولينغورث الذي قال بعد اللقاء:"بحثنا آفاق برنامج الاغذية العالمي، والقضية الأساسية هي كيفية دعم سياسة الحكومة في توفير الغذاء، وزيادة عدد اللبنانيين الذين يستفيدون من هذا البرنامج، وأهمية عودة الناس في المجتمعات الصيفية إلى العمل في المجال الزراعي وبرامج النظم الغذائية."اضاف:"كما تطرقنا ايضا إلى أهمية دعم النازحين السوريين لاسيما ان لدعمهم تأثير على الاقتصاد اللبناني وعلى المؤسسات اللبنانية."



جمعية بادر



والتقى الرئيس سلام وفدا من جمعية "بادر"برئاسة هشام طبارة الذي قال بعد اللقاء:" هنأنا دولة الرئيس بتشكيل الحكومة، وعرضنا عليه مطالب تخص مدينة بيروت ومنها مشكلة زحمة السير وعدم تنظيم سير الدراجات النارية، كذلك طالبنا بضرورة العمل على تفعيل مستشفى رفيق الحريري الحكومي وإمكانية تأمين الدعم لها من قبل منظمات دولية والتي قد تساهم في تخفيض الفاتورة ، كما تطرقنا الى الملف التربوي وارتفاع الاقساط المدرسية، كذلك طلبناه بإنشاء فروع للجامعة اللبنانية في بيروت لعدد من الكليات لا سيما الحقوق وإدارة الاعمال والعلوم السياسية."



ومن زوار السراي النائب السابق جواد بولس.

الهيئات الاقتصادية

واجتمع سلام مع وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير الذي قال بعد اللقاء: "الاجتماع كان اكثر من جيد تطرقنا الى مواضيع تهمنا كقطاع خاص، وقدمنا له كتيبا يتضمن ورقة الهيئات الاقتصادية اللبنانية وهي ورقة اصلاحية اقتصادية تحت عنوان " تطلعات نحو الجديد ". واكدنا وقوف الهيئات الى جانب رئيس الحكومة، والاهم في الموضوع هو كيفية توسيع القطاع الخاص ووقف التهريب والمؤسسات غير الشرعية."