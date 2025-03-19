حاولوا تهريب أسلحة.. موقوفون في قبضة الجيش

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"أوقفت دورية من مديرية في بلدة يانوح - صور المواطنين (ع.ي.ج.) و(ع.ج.) و(م.ج.) لمحاولتهم تهريب أسلحة وذخائر حربية داخل سيارتهم، وضبطت في حوزتهم كمية منها.كما دهمت دورية أخرى منازل مطلوبين في منطقتَي الفاعور وضهر الحمى – زحلة، وأوقفت المواطنين (م.م.) و(ب.ح.) و(ح.ح.) لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.سُلّمت المضبوطات وبوشر مع الموقوفين بإشراف المختص".