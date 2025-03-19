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لبنان

حاولوا تهريب أسلحة.. موقوفون في قبضة الجيش

Lebanon 24
19-03-2025 | 07:53
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
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"أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة يانوح - صور المواطنين (ع.ي.ج.) و(ع.ج.) و(م.ج.) لمحاولتهم تهريب أسلحة وذخائر حربية داخل سيارتهم، وضبطت في حوزتهم كمية منها.

كما دهمت دورية أخرى منازل مطلوبين في منطقتَي الفاعور وضهر الحمى – زحلة، وأوقفت المواطنين (م.م.) و(ب.ح.) و(ح.ح.) لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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