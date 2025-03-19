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لبنان

لجنة الشباب والرياضة تبحث تطوير قانون الوزارة

Lebanon 24
19-03-2025 | 08:02
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التأمت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون أبي رميا وحضور وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان  التي أطلعت اللجنة على خطة الوزارة على المستوى الرياضي والشبابي والكشفي.
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وأوضح أبي رميا بعد انتهاء الاجتماع ، "ان اللجنة ناقشت مع الوزيرة آلية تطوير قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة كي تتماشى مع الاصلاح المطلوب، وما تتطلبه من تعديلات على المستوى القانوني والاداري، الامر الذي يحتاج دراسة معمقة تنتج قانونا حديثا ستعمل عليه اللجنة مع الوزيرة واصحاب الاختصاص ومعنيين بالقطاع الرياضي".

أضاف :"وتطرق المجتمعون الى ملف المنشآت الرياضية التابعة للدولة التي تتطلب مقاربة شاملة ،لا سيما وان هذه المنشآت غير جاهزة لممارسة مهامها بسبب وضعها المالي والإداري الحالي، من هنا ضرورة اشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المنشآت".

وتابع أبي رميا :"وأطلعت اللجنة الوزيرة على النتائج التي توصلت اليها لجنة التحقيق البرلمانية في ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي وهي في عهدة المدعي العام التمييزي والقضاء المختص عبر ادعاء تقدمت به اللجنة التي تنوي لقاء المدعي العام التمييزي قريبا لمتابعة الملف والحث على الاسراع في إنجاز التحقيق".

وقال :"كما بحث المجتمعون في التحضيرات لانتخاب لجنة أولمبية جديدة مع الامل، بأن تنتج هذه الانتخابات مناخا جديدا يعيد الهدوء والاستقرار على المستوى الاولمبي اللبناني كي يستعيد لبنان دوره الريادي على المستوى الاولمبي العالمي".

أضاف :"كما كانت جولة افق على الانشطة الشبابية والملفات الشبابية طارحين تعزيز مشاركة الشباب عبر تحويل الوزارة الى منصة ومنبر للشباب فتلعب دورها الفاعل باشراك الشباب على مستوى القرارا والادارة.

واتفق المجتمعون على عقد لقاءات دورية مع الوزيرة".

وختم ابي رميا:" نتمنى التوفيق للوزيرة في مهامها ونحن نستبشر خيرا من خلال الاداء والسلوك والنمط الذي تعتمده الوزيرة منذ تسلمها الوزارة."
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