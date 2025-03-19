قائد اليونيفيل:القوات المسلحة اللبنانية يجب أن تظلّ الضامن الأمني ​​الوحيد في الجنوب

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احتفلت اليونيفيل اليوم بالذكرى السابعة والأربعين لتأسيسها، ودعا رئيسها وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو إلى التطلّع بأمل إلى في أعقاب النزاع المدمّر الأخير.وأكد الجنرال لاثارو أن بعثة حفظ لا تزال ملتزمة بتخفيف التوترات وتعزيز الحوار من أجل وقفٍ دائم لإطلاق النار.جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس بعثة اليونيفيل أمام حشد من القادة اللبنانيين المحليين وكبار ضباط الجيش اللبناني وموظفي الأمم المتحدة وقوات حفظ حضروا المناسبة التي تمّ احياؤها في حفل أُقيم لأول مرة منذ عامين، حيث لم يُقام الحفل العام الماضي بسبب تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق.وقال الجنرال لاثارو: "قلوبنا مع من فقدوا أحباءهم ومنازلهم"، مضيفاً انه بعد تفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تمّ التوصّل إليه في تشرين الثاني الماضي، "نحن ندخل فصلاً جديداً، حيث نعمل جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني لتنظيف الطرق وإجراء الإصلاحات وإزالة المتفجرات".وتابع: "ومع ذلك، فإن قدرة اليونيفيل على دعم الجيش اللبناني بشكل فعّال سوف تعتمد على دعم الحكومة والسلطات المحلية، التي يعدّ تعاونها ضرورياً لضمان قدرة البعثة على العمل بأمان وكفاءة في تنفيذ مهمتها"، مضيفاً أن القوات المسلحة يجب أن تظلّ الضامن الأمني الوحيد في الجنوب.وأكد رئيس بعثة اليونيفيل أن التنفيذ الناجح للقرار 1701 - الذي يدعو وإسرائيل إلى العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار ويشكل أساس ولاية اليونيفيل الحالية - لا يمكن تحقيقه إلا من خلال جهودنا المشتركة لمنع التصعيد والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الدولة في جنوب .كما أشاد رئيس بعثة اليونيفيل بـ 339 جندياً من حفظة ضحّوا بأرواحهم من أجل قضية في جنوب منذ عام 1978.