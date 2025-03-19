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لبنان

كرم: البيان الوزاري واضح.. لا سلاح خارج الدولة

Lebanon 24
19-03-2025 | 08:25
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صدر عن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، البيان التالي:
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"يصرّ البعض على ربط احتكار الدولة للسلاح بحوار حول ما يسمى الاستراتيجية الدفاعية، وقد عزف على النغمة نفسها الزميل قاسم هاشم الذي نذكِّره بان من أجهض البحث في هذه الاستراتيجية على مدى 20 عاما هو الفريق المتمسِّك بسلاحه على حساب الدولة والدستور، فيما الاستراتيجية الوحيدة التي تحمي لبنان وتصون استقراره هي احتكار الدولة للسلاح والالتزام بالدستور والقرارات الدولية، فيما استراتيجية فريق السلاح تتحدّث عن نفسها وقوامها الفوضى واستجرار الحروب".

اضاف: "للزميل هاشم أقول بان البيان الوزاري للحكومة شديد الوضوح إن لجهة ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، أو لناحية ان الدولة هي المولجة حصرا الدفاع عن لبنان، ولم نعد بحاحة الى استراتيجيات دفاعية وغيرها، وجلّ ما هو مطلوب الالتزام بالدستور والبيان الوزاري والكفّ عن الإدلاء بتصاريح معاكسة لسياسة الحكومة الواضحة تجاه موضوع سلاح حزب الله، بخاصة انكم تشاركون في الحكومة كفريق سياسي، وهذا مضرّ بالحكومة وبصورة لبنان والثقة التي ما زالت مفقودة طالما ان الدولة لم تبسط سيطرتها على الأرض اللبناني كلها".
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