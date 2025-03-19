عن إلغاء الامتحانات الرسمية.. هذا ما قرّرته وزيرة التربية

في إطار التحضيرات للإمتحانات الرسمية
، عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي سلسلة
اجتماعات إدارية وتربوية مع المدير العام للتربية رئيس اللجان
الفاحصة الأستاذ فادي يرق ، ومع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحق وفريق العمل ، تم في خلالها عرض الإستعدادات الإدارية والتربوية واللوجستية لإجراء الإمتحانات الرسمية
لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة في الأسبوع الأخير من حزيران.
واشارت الوزيرة إلى انها أرسلت إلى مجلس الوزراء
مشروع مرسوم يرمي إلى طلب الموافقة على إلغاء إجراء الامتحانات الرسمية
للشهادة المتوسطة هذا العام الدراسي ، والإستعاضة عنها بالإمتحانات المدرسية . ولفتت إلى ان المشروع أخذ طريقه إلى مجلس شورى الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء
.
وأكدت الوزيرة أن القرار
لدى مجلس الوزراء
لجهة الموافقة على المشروع أو عدمها.
ودعت الوزيرة الإدارة والمرشحين إلى متابعة الاستعداد للامتحانات كونها وسيلة القياس الرسمية
على الصعيد الوطني ، مشيرة إلى ان مشروع تطوير المناهج سوف يتضمن تطويرا لوسائل التقييم والقياس انطلاقا من المقاربة بالكفايات والتقييم بالكفايات.