عن إلغاء الامتحانات الرسمية.. هذا ما قرّرته وزيرة التربية

Advertisement

في إطار التحضيرات للإمتحانات ، عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما اجتماعات إدارية وتربوية مع المدير العام للتربية رئيس الفاحصة الأستاذ فادي يرق ، ومع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحق وفريق العمل ، تم في خلالها عرض الإستعدادات الإدارية والتربوية واللوجستية لإجراء الإمتحانات لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة في الأسبوع الأخير من حزيران.واشارت الوزيرة إلى انها أرسلت إلى مشروع مرسوم يرمي إلى طلب الموافقة على إلغاء إجراء الامتحانات للشهادة المتوسطة هذا العام الدراسي ، والإستعاضة عنها بالإمتحانات المدرسية . ولفتت إلى ان المشروع أخذ طريقه إلى مجلس شورى الدولة تمهيدا لعرضه على .وأكدت الوزيرة أن لدى لجهة الموافقة على المشروع أو عدمها.ودعت الوزيرة الإدارة والمرشحين إلى متابعة الاستعداد للامتحانات كونها وسيلة القياس على الصعيد الوطني ، مشيرة إلى ان مشروع تطوير المناهج سوف يتضمن تطويرا لوسائل التقييم والقياس انطلاقا من المقاربة بالكفايات والتقييم بالكفايات.