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لبنان

عن إلغاء الامتحانات الرسمية.. هذا ما قرّرته وزيرة التربية

Lebanon 24
19-03-2025 | 08:45
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في إطار التحضيرات للإمتحانات الرسمية ، عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي سلسلة اجتماعات إدارية وتربوية مع المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ فادي يرق ، ومع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحق وفريق العمل ، تم في خلالها عرض الإستعدادات الإدارية والتربوية واللوجستية لإجراء الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة في الأسبوع الأخير من حزيران.
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واشارت الوزيرة إلى انها أرسلت إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي إلى طلب الموافقة على إلغاء إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة هذا العام الدراسي ، والإستعاضة عنها بالإمتحانات المدرسية . ولفتت إلى ان المشروع أخذ طريقه إلى مجلس شورى الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء .

وأكدت الوزيرة أن القرار لدى مجلس الوزراء لجهة الموافقة على المشروع أو عدمها.

ودعت الوزيرة الإدارة والمرشحين إلى متابعة الاستعداد للامتحانات كونها وسيلة القياس الرسمية على الصعيد الوطني ، مشيرة إلى ان مشروع تطوير المناهج سوف يتضمن تطويرا لوسائل التقييم والقياس انطلاقا من المقاربة بالكفايات والتقييم بالكفايات.
 
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