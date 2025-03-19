الوزير حيدر التقى عمران ريزا وأبي رميا

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استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه قبل ظهر اليوم، المنسق الخاص للامم المتحدة في ، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية عمران ريزا وعرض معه الطرق المختلفة التي تساعد بها وكالات في المجالات كافة.ثم استقبل الوزير حيدر الوزير السابق الخطيب، ثم رئيس الشباب والرياضة االنيابية سيمون أبي وعرض مع الأوضاع.