Advertisement

لبنان

الوزير حيدر التقى عمران ريزا وأبي رميا

Lebanon 24
19-03-2025 | 09:14
A-
A+
Doc-P-1335566-638779946993178078.png
Doc-P-1335566-638779946993178078.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه قبل ظهر اليوم، نائب المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية عمران ريزا وعرض معه الطرق المختلفة التي تساعد بها وكالات الأمم المتحدة لبنان في المجالات كافة.
Advertisement

ثم استقبل الوزير حيدر الوزير السابق طارق الخطيب، ثم رئيس لجنة الشباب والرياضة االنيابية النائب سيمون أبي رميا وعرض مع الأوضاع.
مواضيع ذات صلة
أبي رميا التقى رئيس الجديد للجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية في باريس
lebanon 24
19/03/2025 18:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط التقى أبي رميا وعون في كليمنصو
lebanon 24
19/03/2025 18:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش عرض مع ريزا مجالات التعاون والتقى النائب رستم
lebanon 24
19/03/2025 18:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير حيدر يلتقي نقيب الصيادلة
lebanon 24
19/03/2025 18:49:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:26 | 2025-03-19
12:26 | 2025-03-19
12:17 | 2025-03-19
12:10 | 2025-03-19
12:01 | 2025-03-19
12:00 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24