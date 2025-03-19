وفد من حزب "الطاشناق" زار معراب

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زار وفد من حزب "الطاشناق" معراب، والتقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في حضور النائبين ملحم الرياشي ورازي الحاج، والوزير السابق ريشار قيومجيان.وضم الوفد، مسؤول الشرق الأوسط في اللجنة العالمية للحزب ورئيس كتلة نواب الأرمن هاغوب بقرادونيان، الأمين العام للجنة المركزية البير بالابانيان وأمين السر جورج كريكوريان.وبحسب بيان لـ"الطاشناق"، تناول البحث "التطورات الاقليمية وسبل درء مخاطرها عن ، إلى جانب الاستحقاقات التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة، والاولويات التي تستوجب إجراءات ومقاربات ناجعة".بعد اللقاء، لفت بقرادونيان في تصريح الى أن اللقاء "كان مثمرا، خصوصا ان الوطن يمر بأزمة والمنطقة تعاني من أزمات أكبر، مما يتطلب من كل الأحزاب والأطراف السياسية التعاون والتضامن لإيصال البلد الى بر الآمان"، وقال: "مررنا في مرحلة صعبة تمثلت بحرب على وحروب في وسقوط النظام في سوريا، فضلا عن بدء عهد جديد في بانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. وانطلاقا من هنا، لا بد من أن نستمر بلقاءاتنا في خضم الصعوبات ، مع التشديد على ضرورة التعاضد في وجه الأزمات. لذا أتت زيارة معراب المهمة، والتي أبدينا فيها الاستعداد الكامل للتعاون في الاستحقاقات المقبلة، على غرار ما يكرره الحكيم، بغية الحفاظ على سيادة واستقلاليته".وعن امكانية التعاون بين "الطاشناق" و"القوات" في الإنتخابات البلدية، أكد بقرادونيان "اهمية هذا الإستحقاق، بحيث ستستمر اللقاءات لمتابعة المناقشات وستشكل لجان لدرس المواقع وامكانية التعاون"، معتبرا ان "الانتخابات بشكل عام هي عملية ربح وخسارة، فيما الأحزاب والأطراف السياسية لا تحب الخسارة. وبالتالي "محل ما فينا نربح منربح".