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لبنان

وزيرة الخارجية الالمانية في لبنان

Lebanon 24
19-03-2025 | 09:41
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وصلت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك بعد ظهر اليوم، الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت،  في زيارة للبنان تلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين.
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