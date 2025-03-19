الرئيس عون بحث مع كبير الخبراء العسكريين لدى الحكومة البريطانية الأوضاع في المنطقة

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استعرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع كبير الخبراء العسكريين لدى الحكومة ، الجنرال المتقاعد Graeme LAMB والكولونيل المتقاعد GILES Taylor الأوضاع في في ظل التطورات المتسارعة.وعلى خط آخر، نقل قنصل موناكو في ، الشيخ بشارة الخوري، إلى رئيس الجمهورية رسالة من أمير موناكو، ألبير الثاني، تضمنت تهنئة بانتخابه رئيسًا للجمهورية ودعوة رسمية لزيارة الإمارة.كما تم خلال اللقاء استعراض بين وموناكو في مختلف المجالات.