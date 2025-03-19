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لبنان
الرئيس عون بحث مع كبير الخبراء العسكريين لدى الحكومة البريطانية الأوضاع في المنطقة
Lebanon 24
19-03-2025
|
09:46
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استعرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع كبير الخبراء العسكريين لدى الحكومة
البريطانية
، الجنرال المتقاعد Graeme LAMB والكولونيل المتقاعد GILES Taylor الأوضاع في
المنطقة
في ظل التطورات المتسارعة.
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وعلى خط آخر، نقل قنصل موناكو في
لبنان
، الشيخ بشارة الخوري، إلى رئيس الجمهورية رسالة من أمير موناكو، ألبير الثاني، تضمنت تهنئة بانتخابه رئيسًا للجمهورية ودعوة رسمية لزيارة الإمارة.
كما تم خلال اللقاء استعراض
العلاقات
بين
لبنان
وموناكو في مختلف المجالات.
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