Advertisement

لبنان

بايراقداريان وروداكوف يناقشان اتفاقية التعاون الرياضي

Lebanon 24
19-03-2025 | 09:50
A-
A+
Doc-P-1335578-638779963499341388.png
Doc-P-1335578-638779963499341388.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان سفير جمهورية روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف في زيارة تعارف وتهنئة، وبحثا في موضوع تسريع انجاز اتفاقية التعاون الرياضية بين البلدين وتنفيذها وفي امكانية التعاون في مجالات الرياضة.
Advertisement

وعرضت بايراقداريان لما تقوم به الوزارة بالتنسيق مع مجلس الجنوب لإجراء مسح شامل للأضرار التي طالت المنشآت الرياضية والشبابية جراء العدوان الإسرائيلي، طالبة "المساهمة في هذا الملف".

كما ناقشت فكرة ديبلوماسية الرياضة وأفكار أخرى ذات صلة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
بايراقداريان تابعت مع وفد صندوق الامم المتحدة للسكان شؤونا رياضية
lebanon 24
19/03/2025 18:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: نهدف إلى تعميق التعاون بين أنقرة وموسكو وناقشنا القضايا الإقليمية
lebanon 24
19/03/2025 18:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد المهندسين اللبنانيين وBerytech
lebanon 24
19/03/2025 18:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاقية تعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعة بيروت العربية
lebanon 24
19/03/2025 18:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:26 | 2025-03-19
12:26 | 2025-03-19
12:17 | 2025-03-19
12:10 | 2025-03-19
12:01 | 2025-03-19
12:00 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24