بايراقداريان وروداكوف يناقشان اتفاقية التعاون الرياضي

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استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان سفير روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف في زيارة تعارف وتهنئة، وبحثا في موضوع تسريع انجاز اتفاقية التعاون الرياضية بين وتنفيذها وفي امكانية التعاون في مجالات الرياضة.وعرضت بايراقداريان لما تقوم به بالتنسيق مع مجلس الجنوب لإجراء مسح شامل للأضرار التي طالت المنشآت الرياضية والشبابية جراء العدوان ، طالبة "المساهمة في هذا الملف".كما ناقشت فكرة ديبلوماسية الرياضة وأفكار أخرى ذات صلة. (الوكالة للإعلام)