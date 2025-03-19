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لبنان

برصاص إسرائيلي.. إصابة مواطن في منطقة تل النحاس

Lebanon 24
19-03-2025 | 09:59
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "مواطنا أصيب بجروح في منطقة تل النحاس مرجعيون برصاص أطلقه العدو الإسرائيلي. وتم نقله إلى المستشفى للعلاج".
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