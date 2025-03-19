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لبنان

وزير الصحة ناقش تأثير تخفيض المساعدات الدولية على لبنان

Lebanon 24
19-03-2025 | 10:06
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استقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين المنسق المقيم للأمم المتحدة والشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وتناول اللقاء المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها بين وزارة الصحة العامة ومنظمات الأمم المتحدة، إضافة إلى البحث في كيفية مواجهة التحديات الماثلة وفي مقدمها استمرار أزمة النزوح وتداعيات تخفيض الدول المانحة للمنح والمساعدات بسبب تعدد الأزمات الدولية.
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كذلك التقى ناصر الدين رئيسة مركز الرعاية الدائمة للأطفال المصابين بالسكري والتلاسيميا السيدة منى الهراوي، وتناول البحث مجالات التعاون ولا سيما في مجال تأمين استمرارية الأدوية للمركز.

ومن زوار وزير الصحة وفد من مستشفى أوتيل ديو.
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