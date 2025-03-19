وزير الصحة ناقش تأثير تخفيض المساعدات الدولية على لبنان

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استقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين المنسق المقيم للأمم المتحدة والشؤون الإنسانية في عمران ريزا، وتناول اللقاء المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها بين وزارة الصحة العامة ومنظمات الأمم المتحدة، إضافة إلى في كيفية مواجهة التحديات الماثلة وفي مقدمها استمرار أزمة النزوح وتداعيات تخفيض الدول المانحة للمنح والمساعدات بسبب تعدد الأزمات .كذلك التقى ناصر الدين رئيسة مركز الرعاية للأطفال المصابين بالسكري والتلاسيميا السيدة منى الهراوي، وتناول مجالات التعاون ولا سيما في مجال تأمين استمرارية الأدوية للمركز.ومن زوار وزير الصحة وفد من أوتيل ديو.