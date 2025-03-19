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لبنان

أصوات إنفجارات تُسمع في الجنوب... هذا مصدرها

Lebanon 24
19-03-2025 | 10:05
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سُمِعَت أصوات إنفجارات في مناطق في جنوب لبنان.
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وأوضحت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، أنّ العدوّ الإسرائيليّ يُجري مناورة في الجليل.
 
 
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