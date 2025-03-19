Advertisement

لبنان

الاباتي رزق احتقل بتذكار القديس يوسف في دير شمرا

Lebanon 24
19-03-2025 | 10:12
A-
A+
Doc-P-1335584-638779976811108795.png
Doc-P-1335584-638779976811108795.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفل الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية  الأباتي ادمون رزق ، بمناسبة تذكار القديس يوسف بالذبيحة الإلهية في كنيسة مار يوسف في دير شمرا ،عاونه فيه رئيس الدير الاب أرز لاون وكاهن رعية مار اليشاع في دير شمرا الاب أنطوان الخويري، في حضور الاب المدبر جان مارون الهاشم والاب بشاره الخوري رئيس جامعة سيدة اللويزة ولفيف من الاباء والإخوة الدارسين والمبتدئين بمشاركة جمهور غفير من المؤمنين يتقدمهم مختار البلدة.
Advertisement

 وخدمت القداس جوقة الأخوة المبتدئين والقى الأباتي رزق عظة ، شدد فيها على "الدور الكبير الذي لعبه القديس يوسف في تاريخ الخلاص"، مستذكرا فضائله ولا سيما طواعيته وتواضعه وإهتمامه بالعائلة المقدسة"، مشيرا إلى "المكانة الكبيرة التي يحتلها القديس يوسف في قلوب المؤمنين ولا سيما سكان بلدة دير شمرا الذين تربطهم بالرهبانية علاقة تاريخيّة تعود إلى اكثر من ثلاثمائة سنة ".

وأكد رزق "مبادلة الرهبانية محبتهم بالمثل "، ودعا " ابناء وسكان دير شمرا إلى عيش الإيمان المسيحي على أساس المحبة الصادقة والتعاون البناء لما فيه خيرهم وإنماء العلاقة وتطويرها مع الرهبانية".

وختم الأباتي رزق  عظته طالبا "شفاعة القديس يوسف رجل العناية الإلهية الذي لا يخيب الرب طلبا بشفاعته من اجل تحقيق السلام ولكي تعم وتشمل روح السلام التي زرعها  القديس يوسف جميع الذين يلتمسون شفاعته".

وأقام رئيس الدير الاب أرز لاون، حفل استقبال على شرف الرئيس العام والمشاركين في الاحتفال وشربوا نخب المناسبة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
رعية إهدن- زغرتا احتفلت بعيد القديس يوسف
lebanon 24
19/03/2025 18:50:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران ابراهيم احتفل بعيد القديس يوسف : ليكن لنا الصامت العظيم معلمًا في زمن الضوضاء
lebanon 24
19/03/2025 18:50:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في عيد القديس يوسف: لنلتمس منه تواضع القلب والبساطة
lebanon 24
19/03/2025 18:50:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بري استقبل وفد جامعة القديس يوسف وسفير التشيك
lebanon 24
19/03/2025 18:50:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:26 | 2025-03-19
12:26 | 2025-03-19
12:17 | 2025-03-19
12:10 | 2025-03-19
12:01 | 2025-03-19
12:00 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24