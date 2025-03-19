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لبنان
الاباتي رزق احتقل بتذكار القديس يوسف في دير شمرا
Lebanon 24
19-03-2025
|
10:12
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احتفل الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي ادمون رزق ، بمناسبة تذكار القديس يوسف بالذبيحة الإلهية في كنيسة مار يوسف في دير شمرا ،عاونه فيه رئيس الدير الاب أرز لاون وكاهن رعية مار اليشاع في دير شمرا الاب أنطوان الخويري، في حضور الاب المدبر جان مارون الهاشم والاب بشاره الخوري رئيس جامعة سيدة اللويزة ولفيف من الاباء والإخوة الدارسين والمبتدئين بمشاركة جمهور غفير من المؤمنين يتقدمهم مختار البلدة.
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وخدمت القداس جوقة الأخوة المبتدئين والقى الأباتي رزق عظة ، شدد فيها على "الدور الكبير الذي لعبه القديس يوسف في تاريخ الخلاص"، مستذكرا فضائله ولا سيما طواعيته وتواضعه وإهتمامه بالعائلة المقدسة"، مشيرا إلى "المكانة
الكبيرة
التي يحتلها القديس يوسف في قلوب المؤمنين ولا سيما سكان بلدة دير شمرا
الذين
تربطهم بالرهبانية
علاقة
تاريخيّة تعود إلى اكثر من ثلاثمائة سنة ".
وأكد رزق "مبادلة الرهبانية محبتهم بالمثل "، ودعا " ابناء وسكان دير شمرا إلى عيش الإيمان المسيحي على أساس المحبة الصادقة والتعاون البناء لما فيه خيرهم وإنماء العلاقة وتطويرها مع الرهبانية".
وختم الأباتي رزق عظته طالبا "شفاعة القديس يوسف رجل العناية الإلهية الذي لا يخيب الرب طلبا بشفاعته من اجل تحقيق
السلام
ولكي تعم وتشمل روح
السلام
التي زرعها القديس يوسف جميع
الذين
يلتمسون شفاعته".
وأقام رئيس الدير الاب أرز لاون، حفل استقبال على شرف الرئيس العام والمشاركين في الاحتفال وشربوا نخب المناسبة. (الوكالة
الوطنية
للإعلام)
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