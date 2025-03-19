قائد الجيش استعرض مع السفير الفرنسي الأوضاع في لبنان

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استقبل العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير الفرنسي في Hervé Magro يرافقه الملحق العسكري العقيد Bruno Costantini.كما استقبل ، ثم أحمد رستم.خلال هذه اللقاءات، تناول الأوضاع العامة في والمنطقة.