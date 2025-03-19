Advertisement

لبنان

قائد الجيش استعرض مع السفير الفرنسي الأوضاع في لبنان

Lebanon 24
19-03-2025 | 10:39
A-
A+
Doc-P-1335597-638779996478760397.png
Doc-P-1335597-638779996478760397.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro يرافقه الملحق العسكري العقيد Bruno Costantini.
Advertisement

كما استقبل النائب فراس حمدان، ثم النائب أحمد رستم.

خلال هذه اللقاءات، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. 
مواضيع ذات صلة
ميقاتي استقبل في دراته في طرابلس السفير الفرنسيّ وعرض معه الأوضاع في لبنان
lebanon 24
19/03/2025 18:50:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي استعرض مع السفير الاردني المستجدات في لبنان والمنطقة
lebanon 24
19/03/2025 18:50:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش عرض الاوضاع مع بو فاعور
lebanon 24
19/03/2025 18:50:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد عمليات الجيش السوري على الحدود مع لبنان للعربية: ننسق مع الجيش اللبناني لضبط الحدود
lebanon 24
19/03/2025 18:50:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:26 | 2025-03-19
12:26 | 2025-03-19
12:17 | 2025-03-19
12:10 | 2025-03-19
12:01 | 2025-03-19
12:00 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24