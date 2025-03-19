بلدية صيدا ذكرت سائقي الدراجات بالتزامهم القوانين

Advertisement

أعلنت بلدية صيدا في بيان، أنه "نظرا لتنامي التفلت في إستخدام الدراجات النارية في الشوارع وعلى الارصفة والكورنيش البحري، نعيد تذكير سائقي الدراجات للإلتزام بالقوانين وتسوية أوضاعهم وفقا للأصول، وذلك خلال الفترة الممتدة إعتبارا من اليوم وحتى إنتهاء عطلة عيد الفطر المبارك".وأشارت إلى أنه "سيتم إطلاق حملة متواصلة إنتهاء عطلة العيد، بالتنسيق مع محافظ الجنوبي وقيادة قوى الأمن الداخلي، وذلك بهدف ضبط المخالفات والتأكد من إلتزام السائقين بالقوانين."وأكدت أنها "تتابع أيضا تزايد الكلاب الشاردة في عدد من الشوارع والأحياء، وهي بصدد توسعة مساحة الحظيرتين المخصصتين للكلاب الشاردة في ، ومتابعة هذا الأمر بالشراكة مع الجمعيات والاشخاص المهتمين بهذا الموضوع". (الوكالة للإعلام)