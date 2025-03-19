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لبنان

بلدية صيدا ذكرت سائقي الدراجات بالتزامهم القوانين

Lebanon 24
19-03-2025 | 10:48
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أعلنت بلدية صيدا في بيان، أنه "نظرا لتنامي التفلت في إستخدام الدراجات النارية في الشوارع وعلى الارصفة والكورنيش البحري، نعيد تذكير سائقي الدراجات للإلتزام بالقوانين وتسوية أوضاعهم وفقا للأصول، وذلك خلال الفترة الممتدة إعتبارا من اليوم وحتى إنتهاء عطلة عيد الفطر المبارك".
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وأشارت  إلى أنه "سيتم إطلاق حملة متواصلة بعيد إنتهاء عطلة العيد، بالتنسيق مع محافظ لبنان الجنوبي وقيادة قوى الأمن الداخلي، وذلك بهدف ضبط المخالفات والتأكد من إلتزام السائقين بالقوانين."

وأكدت أنها "تتابع أيضا تزايد الكلاب الشاردة في عدد من الشوارع والأحياء، وهي بصدد توسعة مساحة الحظيرتين المخصصتين للكلاب الشاردة في المدينة، ومتابعة هذا الأمر بالشراكة مع الجمعيات والاشخاص المهتمين بهذا الموضوع". (الوكالة الوطنية للإعلام)

 
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