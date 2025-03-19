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لبنان

حاكمية "المركزي"... سمير عساف غير مرشح

Lebanon 24
19-03-2025 | 11:10
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أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنه "قبل ساعات من جلسة مجلس الوزراء نقلت مصادر متابعة لملف التعيينات وحاكمية المصرف المركزي أن سمير عساف غير مرشح للمركز و سيرفض بكل احترام تولي المهمة إن تمت تسميته".
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وعلمت "الجديد" أنه "أعرب للمسؤولين عن استعداده وحرصه على تقديم الاستشارات في أي وقت في حال احتاج البلد إلى خبرته في مجال المال والاقتصاد".
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