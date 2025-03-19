حاكمية "المركزي"... سمير عساف غير مرشح

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أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنه "قبل ساعات من جلسة نقلت مصادر متابعة لملف التعيينات وحاكمية المصرف أن غير مرشح للمركز و سيرفض بكل احترام تولي المهمة إن تمت تسميته".وعلمت "الجديد" أنه "أعرب للمسؤولين عن استعداده وحرصه على تقديم الاستشارات في أي وقت في حال احتاج البلد إلى خبرته في مجال المال والاقتصاد".