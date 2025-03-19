لجنة الأشغال تبحث خطط النقل والطاقة مع الوزير رسامني

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عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ،جلسة اليوم برئاسة سجيع عطية وحضور وزير الأشغال فايز رسامني والنواب الاعضاء .وقال عطية بعد الجلسة : "كانت جلسة الأشغال اليوم مع معالي وزير الأشغال بعد تشكيل الحكومة ووضعنا عناوين اساسية وخطة أساسية معه من اجل ان نكون على تعاون وتناغم كلجنة اشغال وطاقة ونقل ومياه. وهناك بعض القوانين سيجري تحديثها وفق الحاجة الجديدة ولدينا مواضيع اساسية مع بداية موسم سياحي وان شاء الله السنة تشهد تحسنا وازدهارا في البلد".أضاف :" ولدينا مشاكل تحتاج إلى جهد اضافي وموازنة اضافية والوزير سجل ملاحظات وكان متعاونا وسيكون هناك جلسات تخصصية .وهذه الجلسة كانت عامة وعرضنا مشاكلنا وواقعنا الحالي وما هو المطلوب ان تقدمه وفق جدول زمني واضح لكل موضوع ،لاسيما ان وزارة الأشغال لديها من الامور التي تلامس معاناة ومشاكل الناس والوزير لديه الإرادة الحسنة والنية الطيبة والعلم والكفاءة .وأملنا كبير فيه وهذه الجلسة تحضيرية وان شاء الله سندخل معه بجلسات متابعة ونحن جاهزون للتعاون ".بدوره، قال وزير الأشغال فايز رسامني:" في البدء نشكر الوزير علي حمية على كل الجهود التي بذلها من قبل وهذه اول تجربة لي في لجنة الأشغال وهي تجربة بناءة وقد سررت بكل الملاحظات واصبح لنا شهر في ،وقد ناقشنا كثيرا من المواضيع واصبح فكرة واضحة عن المشاكل والحلول. ويجب علينا ان نكون واقعيين وكلنا نعرف ان الادارة لديها مشاكلها والبنية التحتية للإدارة تعاني من صعوبات".أضاف :" اليوم اصبح خطة واضحة في وتحدثنا عنها اليوم وفيها من الاولويات وهي تبدأ بالأمن خصوصا في كل المعابر. فالمعابر الشرعية ستكون ممسوكة بيد من حديد وتحدثنا في هذا الموضوع والمرافىء والنقل المشترك والتنظيم المدني. وبالنسبة لمطار القليعات وضعنا أولويات واتفقنا ان نجتمع كل يوم أربعاء ".وتابع :" هناك أمور معينة تحتاج إلى دراسة اكثر وان شاء الله سنبدأ يوم الاربعاء بفي وضوع مطار الرئيس رفيق الحريري ونناقش رؤيتنا قبل موسم الصيف. واريد ان أشير ان هناك امورا تلقى على عاتق ومسؤولية وزارة الاشغال وهي ليست من مسؤوليتها. وهناك عمل بيننا وبين وزارات اخرى، فهناك الهيئة العليا للإغاثة عليها مسؤولية وغيرها نحن نعمل بين بعضنا كوزارات لنقوم بما علينا باسرع وقت ممكن". (الوكالة الوطنية للإعلام)