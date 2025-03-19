الرئيس عون التقى وزيرة خارجية ألمانيا... وتشديد على أهمية إقرار الاصلاحات

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أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوزيرة الخارجية الالمانية أنالينا بيربوك خلال استقباله لها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مع الوفد المرافق، في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، أنه مقتنع بأن "لبنان لا يمكن ان ينهض من جديد من دون اصلاحات وبالتالي فإن هذا المطلب ليس مطلبا دوليا او اقليميا، بل حاجة لبنانية"، مؤكدا ان "توجهات العهد والحكومة واضحة لجهة السير بهذه الاصلاحات على مختلف المستويات".وأكد الرئيس عون ان "استمرار احتلال اسرائيل لاراض وتلال في الجنوب يعرقل تنفيذ 1701 ويتناقض مع الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي"، لافتا الى ان "الجيش اللبناني الذي انتشر في كل الاماكن التي انسحب منها الاسرائيليون يقوم بواجبه كاملا في بسط الامن ومصادرة السلاح على انواعه".وأكد الرئيس عون للوزيرة الالمانية ان "اسرائيل رفضت كل الاقتراحات التي تقدم بها لإخلاء التلال الخمس التي لا تزال تحتلها واحلال قوات دولية مكانها، ولا تزال المساعي الديبلوماسية والمفاوضات مستمرة من اجل ايجاد حل جذري لهذه المسألة"، مشيرا الى أن "اسرائيل لا تزال تحتفظ بعدد من الاسرى اللبنانيين ولم تسلم سوى خمسة منهم، علماً ان مصر على استعادة جميع الاسرى الذين اعتقلتهم اسرائيل مؤخرا".وردا على سؤال حول الاوضاع على الحدود اللبنانية-السورية، ابلغ الرئيس عون وزيرة الخارجية الالمانية ان "الاتصالات مستمرة مع الجانب السوري لاعادة الاستقرار الى الحدود اللبنانية- وأن الجيش اللبناني انتشر في البلدات المتاخمة لمنع تكرار ما حصل خلال الايام الثلاثة الماضية".وشكر الرئيس عون الوزيرة الالمانية على "الدعم الذي قدمته بلادها للبنان لا سيما في مجال دعم القوات البحرية والمراقبة البحرية من خلال "اليونيفيل"، متمنيا ان "يستمر هذا الدعم".وكانت الوزيرة الالمانية نقلت الى الرئيس عون اهتمام بلادها بالاوضاع في عموما وفي الجنوب خصوصا، وتحدثت عن "اهمية اقرار الاصلاحات لا سيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة"، واستوضحت "طبيعة الاحداث التي وقعت على الحدود اللبنانية-السورية".وضم الوفد الالماني الى الوزيرة، النائب Armin Lashet سفير المانيا في السيد Kurt Georg Stockl Stillfried والسادة: Kathrina Arendts Tobias Tunkle Kathrin Deschaeur و Clemens Schuur .وحضر عن الجانب اللبناني اضافة الى وزير الخارجية، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المستشارون: السفيرة جان مراد، العميد انطوان منصور، جان عزيز ، ميشال دوشديرفيان ونجاة شرف الدين، ورئيس مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.