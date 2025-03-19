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لبنان

الحجار عرض وسفير ايطاليا للعلاقات

Lebanon 24
19-03-2025 | 11:30
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه، سفير ايطاليا فابريتسيو مارتشيلي، في زيارة تعارف تم في خلالها عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين وملفات التعاون المشتركة.
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وعرض الحجار مع مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماثيو لوسيانو بحضور منسقة العلاقات العامة تالا الخطيب، لبرامج التعاون القائم بين الدولة اللبنانية والمنظمة في ملف الهجرة لا سيما غير الشرعية.

واستقبل الحجار على التوالي، النائبين أديب عبدالمسيح وبلال عبدالله، وتم البحث في آخر المستجدات على الساحة الداخلية والتحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية.

والتقى الحجار أعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت برئاسة عبدالله درويش وحضور محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وتم عرض لأوضاع بلدية بيروت وشؤونها وحاجات العاصمة.

كما استقبل النائبين السابقين هادي حبيش ونبيل دوفريج وألامين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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