الحجار عرض وسفير ايطاليا للعلاقات

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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه، سفير ايطاليا فابريتسيو مارتشيلي، في زيارة تعارف تم في خلالها عرض للعلاقات الثنائية بين وملفات التعاون المشتركة.وعرض الحجار مع مدير مكتب المنظمة للهجرة في ماثيو لوسيانو بحضور منسقة العامة تالا الخطيب، لبرامج التعاون القائم بين الدولة والمنظمة في ملف الهجرة لا سيما غير الشرعية.واستقبل الحجار على التوالي، النائبين أديب عبدالمسيح وبلال عبدالله، وتم البحث في آخر المستجدات على الساحة الداخلية والتحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية.والتقى الحجار أعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت برئاسة عبدالله درويش وحضور محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وتم عرض لأوضاع بلدية بيروت وشؤونها وحاجات العاصمة.كما استقبل النائبين هادي حبيش ونبيل دوفريج وألامين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري. (الوكالة للإعلام)