رجّي: حزب الله يتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار والنصّ واضح

Advertisement

لبّى وزير الخارجية يوسف رجي دعوة الرابطة المارونية إلى عقد في مقرها في منطقة المدور، بحضور رئيس الرابطة السفير خليل كرم، عدد من رؤسائها ، أعضاء المجلس التنفيذي واللجنة السياسية في الرابطة.استهل اللقاء بكلمة للسفير كرم رحب فيها بالوزير رجي وطلب الوقوف على رأيه في عدد من القضايا أبرزها: استمرار الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب، وما يحكى عن سعي إلى التطبيع بعد مفاوضات، طرح الحياد.كما تمنى عليه إطلاعهم على الخطوط العريضة للسياسة الخارجية ولا سيما على مستوى التواصل مع الانتشار اللبناني وآلية الاستفادة من طاقاته وتثبيت حقه في استعادة جنسية أبنائه.كذلك، تطرق كرم إلى ما اعتبره التحدي الأكبر في ملف النزوح السوري وتداعيات أحداث الساحل على .من جهته، شكر الوزير رجي رئيس الرابطة المارونية والأعضاء على هذه الدعوة، ورد على استفسارات كرم والمشاركين فأكد ان لا سبب لبقاء النازحين السوريين في بعد ان تحولوا إلى لاجئين اقتصاديين مشدداً على ضرورة عودتهم إلى بلدهم.أضاف: "هذه مسؤولية النظام السوري الجديد والمجتمع الدولي وأنا رفعت صوت في مؤتمر بروكسيل واوصت الرسالة بوضوح".واكد ان "لبنان سيعيد النظر بالاتفاقيات والمعاهدات التي فرضت على في عهد النظام السوري السابق".رجي تحدث عن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي مشيراً إلى ان هدف هو العودة إلى اتفاقية الهدنة عام ١٩٤٩ ومؤكداً ان الحل الوحيد هو الضغط الدولي ولا سيما من قبل الأميركية.تابع: "الشروط واضحة وهي تنفيذ ١٧٠١ بكامل مندرجاته ووقف العمليات العسكرية وهي شروط قاسية تسبب بها الفريق الذي خاض الحرب وتأخر قبل ان يسلم بضرورة وقف اطلاق النار".كما اكد رجي ان نص الاتفاق واضح ويحدد المجموعات المسموح لها حمل السلاح، لكن حزب الله يتنصل منه.كذلك، شدد وزير الخارجية على ان موقف واضح لجهة رفض اي نوع من أنواع التطبيع وكشف ان الجانب الاميركي لم يشر إلى هذا الموضوع. كما اكد ان لن يقبل باجراء اي مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل.رجي ختم داعيا إلى ترتيب البيت الداخلي والعمل على إنشاء دولة القانون وتأمين الاستقرار الامني والقضائي وطمأنة المستثمرين، قبل البحث عن الاسباب في تردد عودة المغتربين او المستثمرين إلى .وفي الختام عايد السفير كرم والحاضرون الوزير رجي لمناسبة عيد القديس يوسف وقطعوا قالبا من الحلوى.