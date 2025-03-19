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لبنان

الصدي بحث مع سفير الجزائر في تعزيز التعاون بين البلدين

Lebanon 24
19-03-2025 | 11:42
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استقبل وزير الطاقة والمياه جو الصدي سفير الجزائر كمال بوشامة، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، خصوصا في القطاعات التي تعنى بها الوزارة.
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