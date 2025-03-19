تكريم السيّدة الأولى خلال زيارتها لمؤسسات محمد خالد الإجتماعية

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وبعد جلسة تعارف في قاعة مجلس العمدة، جالت السيدة عون في المستشفى التابع للمؤسسات ودار الطفولة والمدرسة حيث تسلمت لوحة فنية رسمها اطفال المؤسسات . ثم انتقل الجميع الى مركز القُصار حيث تتم العناية بالاطفال المصابين بشلل دماغي واطلعت السيدة عون على مجريات صف تربوي خاص بالاطفال.ثم زرعت الاولى شجرة زيتون في حديقة المركز، لتنتقل بعد ذلك الى الطابق الثالث من المستشفى حيث مركز العلاج الفيزيائي، ثم كانت لها جولة في غرفة المرضى وصولاً الى قاعة الاحتفالات حيث القت رئيسة الصديقات السيدة بديعة الحوت شهاب كلمة رحبت فيها بالسيدة الاولى وعرضت لأبرز نشاطات المؤسسات في الحقول الاجتماعية والتربوية والانسانية.وتسلمت السيدة عون درعًا تقديرية وهدية رمضانية. ثم دوّنت في السجل الذهبي للمؤسسات الكلمة الآتية: "عندما نزور هذا الصرح الانساني والاجتماعي الكبير، مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية، نتوقف بإعجاب وتقدير امام الجهود التي تبذل في سبيل مساعدة من قست عليهم ظروف الحياة، فوجدوا في هذه المؤسسات العون والرعاية لمواجهة مستقبلهم بأمان وسلام وطمأنينة. ليكافئ الرب جهود القيّمين على هذه المؤسسات لاسيما خلال هذا الفضيل وكل السنوات الآتية".