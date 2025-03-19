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لبنان

خريس: نهجنا مقاومة

Lebanon 24
19-03-2025 | 11:55
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أكّد النائب علي خريس "أننا أمام مرحلة صعبة تحتاج الى التمسك بالوحدة الوطنية، وأن السلم الاهلي هو أفضل وجوه الحرب مع العدو الاسرائيلي كما قال الإمام موسى الصدر"، وذلك خلال لقائه وفدا من رؤساء وقادة الأحزاب القومية.
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وقال: "نحن نهجنا مقاومة ونؤمن بهذا النهج، الا ان البعض في الداخل يشعر بالفرح أكثر من العدو في موضوع التطبيع"،  مشيدًا ب"كل الأحزاب القومية التي لها تاريخ في الجهاد والنضال ولا سيما الحزب السوري القومي الاجتماعي، و هم الذين تمسكوا بالوحدة في مواجهة العدو الاسرائيلي، قائلاً " قد نكون لا زلنا في أول الحرب ولم تنتهِ ولا نعلم ما هو المخطط الاسرائيلي اليوم، وكلنا نرى ما يحدث في غزة" .

وختم: "إن الحرب كانت مدمّرة وأن مدينة صور كغيرها من القرى شهدت على همجية العدو، فيما بعض القرى الحدودية تدمرت بالكامل، واسرائيل شر مطلق، وهذا الشر لن يتحول في يوم من الأيام الى خير، لذلك فإن التعامل مع اسرائيل حرام". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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