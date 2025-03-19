إعلامية تعرّضت لاعتداء خلال تغطيتها دخول الجيش إلى بلدة حوش السيد.. والقصيفي يستنكر

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إستنكر نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي في بيان، التعرض لمراسلة جريدة "النهار" في بعلبك الزميلة لينا اسماعيل، خلال تغطيتها لعملية دخول الجيش اللبناني إلى بلدة حوش السيد علي الحدودية، والتي كانت هدفا لاعتداءات من الجانب السوري.ودان القصيفي "الاعتداء وسلبها هاتفها وتوجيه الكلام النابي اليها"، كما شكر "المساعي التي بذلت من اجل استرداد هاتفها ووضع حد لمثل هذه الممارسات"، مستهجنا "اي استهداف لأي صحافي واعلامي يقوم بواجبه المهني تحت أي ذريعة وعنوان ومن اي جهة أتى"، داعيا "السلطات الامنية والقضائية الى "تحمل مسؤولياتها في هذا المجال".