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لبنان
فيديو لنعش نصرالله قبل تشييعه.. نجله يُصلي عليه!
Lebanon 24
19-03-2025
|
12:10
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يوثق مراسم
الصلاة
على جثمان أمين عام "حزب الله"
الشهيد
السيد
حسن
نصرالله
وذلك قبل تشييعه يوم 23 شباط الماضي.
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وأظهر
الفيديو
قيام نجل
نصرالله
، السيد محمد
مهدي
نصرالله
، بالصلاة على جثمان والده وذلك في ظل وجود عناصر من "حزب الله" كانوا يتواجدون في المكان.
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