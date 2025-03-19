فيديو لنعش نصرالله قبل تشييعه.. نجله يُصلي عليه!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يوثق مراسم على جثمان أمين عام "حزب الله" السيد وذلك قبل تشييعه يوم 23 شباط الماضي.

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وأظهر قيام نجل ، السيد محمد ، بالصلاة على جثمان والده وذلك في ظل وجود عناصر من "حزب الله" كانوا يتواجدون في المكان.