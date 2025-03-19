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لبنان

فيديو لنعش نصرالله قبل تشييعه.. نجله يُصلي عليه!

Lebanon 24
19-03-2025 | 12:10
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يوثق مراسم الصلاة على جثمان أمين عام "حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله وذلك قبل تشييعه يوم 23 شباط الماضي.
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وأظهر الفيديو قيام نجل نصرالله، السيد محمد مهدي نصرالله، بالصلاة على جثمان والده وذلك في ظل وجود عناصر من "حزب الله" كانوا يتواجدون في المكان.
 
 
 
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