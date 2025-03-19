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لبنان

في حوش السيد علي.. التوتر يُحرق 30 منزلاً ومتجراً (صور)

Lebanon 24
19-03-2025 | 12:42
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يواصل عناصر الدفاع المدني جهودهم لمكافحة الحرائق التي اندلعت في بلدة حوش السيد علي، حيث التهمت النيران حتى الساعة نحو 30 منزلًا ومحلًا تجاريًا جراء التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
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ويواجه العناصر تحديات كبيرة خلال عمليات الإطفاء، أبرزها اشتداد سرعة الرياح التي تؤجج النيران وتعيق السيطرة عليها.
 
 
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، تعمل فرق الإطفاء بكامل جهوزيتها، حيث يشارك في العمليات 20 مركزاً تابعاً لكلٍّ من المركز الإقليمي في الهرمل والمركز الإقليمي في بعلبك.
 
 
وفي السياق ذاته، نفّذ عناصر الدفاع المدني خلال الأيام الثلاثة الماضية عمليات إطفاء واسعة في بلدة القصر، التي تعرضت للقصف المدفعي، حيث تمكّنوا من  السيطرة على الحرائق التي طالت نحو 20 منزلًا ومحلاً.
 
 
 
 
 
 
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