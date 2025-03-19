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لبنان

منطقة جنوب الليطاني.. هل شهدت دخول أسلحة جديدة؟

Lebanon 24
19-03-2025 | 13:49
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نقلت قناة "العربية" عن مصادر لبنانيّة قولها إنَّه "لم يدخل أي سلاح لمنطقة الليطاني في جنوب لبنان منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدة أن "الجيش اللبناني يعمل في جنوب الليطاني من دون أي عوائق".
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وأوضحت المصادر أن "سحب السلاح من جنوب الليطاني وتفجيره أمر تقني يحتاجُ لوقت"، موضحاً أنه "لا تفاوض مع إسرائيل بشأن الحدود البرية قبل انسحابها من التلال الـ5 التي تحتلها داخل الأراضي اللبنانية".
 
وذكرت المصادر أيضاً أن "إسرائيل تحتلّ 10 كلم مربع نتيجة بقاء قواتها بالتلال الـ5".

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