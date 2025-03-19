منطقة جنوب الليطاني.. هل شهدت دخول أسلحة جديدة؟

نقلت قناة "العربية" عن مصادر لبنانيّة إنَّه "لم يدخل أي سلاح لمنطقة الليطاني في جنوب منذ سريان وقف إطلاق النار"، مؤكدة أن "الجيش اللبناني في جنوب الليطاني من دون أي عوائق".

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وأوضحت المصادر أن "سحب السلاح من جنوب الليطاني وتفجيره أمر تقني يحتاجُ لوقت"، موضحاً أنه "لا تفاوض مع بشأن الحدود البرية قبل انسحابها من التلال الـ5 التي تحتلها داخل اللبنانية".

وذكرت المصادر أيضاً أن "إسرائيل تحتلّ 10 كلم مربع نتيجة بقاء قواتها بالتلال الـ5".