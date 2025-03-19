اتفاق لبنانيّ - سوريّ بشأن "حوش السيد علي".. ماذا فيه؟

قال العقيد في الجيش السوري عبد المنعم ضاهر لوكالة "سانا" إنه "جرى تواصل وتنسيق بين ضابط الإرتباط في مع نظيره في الجيش اللبناني، وجرى على انسحاب وحدات الجيشين السوري واللبناني من أراضي حوش السيد علي.

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وذكر ضاهر أنه جرى أيضاً على ضمان عودة المدنيين إلى البلدة من دون أي وجود عسكري داخلها حيث يتمركز الجانبان على أطراف البلدة.

وأوضح ضاهر أن الجيش السوري مُلتزم بتنفيذ الإتفاق، مؤكداً أنَّ "أي خرق للتفاهم من قبل ستتم مواجهته بردّ حازم ومباشر من دون إنذار مُسبق".