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لبنان
اتفاق لبنانيّ - سوريّ بشأن "حوش السيد علي".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
19-03-2025
|
14:18
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قال العقيد في الجيش السوري عبد المنعم ضاهر لوكالة "سانا" إنه "جرى تواصل وتنسيق بين ضابط الإرتباط في
وزارة
الدفاع
السورية
مع نظيره في الجيش اللبناني، وجرى
الاتفاق
على انسحاب وحدات الجيشين السوري واللبناني من أراضي
قرية
حوش السيد علي.
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وذكر ضاهر أنه جرى
الاتفاق
أيضاً على ضمان عودة المدنيين إلى البلدة من دون أي وجود عسكري داخلها حيث يتمركز الجانبان على أطراف البلدة.
وأوضح ضاهر أن الجيش السوري مُلتزم بتنفيذ الإتفاق، مؤكداً أنَّ "أي خرق للتفاهم من قبل
حزب الله
ستتم مواجهته بردّ حازم ومباشر من دون إنذار مُسبق".
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